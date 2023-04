Fanii lui Bayern Munchen, banner viral la meciul cu Manchester City: „Glazerii, șeic Mansour, toți autocrații afară!”. Foto

după meciul tur din sferturile de finală ale UEFA Champions League, însă au punctat la capitolul imagine.

Suporterii lui Bayern Munchen, mesaj viral la meciul cu Manchester City din Liga Campionilor

Germanii au fost prezenți în număr mare pe Etihad Stadium și și-au făcut simțită prezența, în ciuda umilinței trăite după înfrângerea cu 0-3 și a faptului că mai au șanse minime de calificare în semifinale.

Galeria lui Bayern Munchen a devenit virală după ce a afișat un mesaj extrem de acid: „Glazers, Sheikh Mansour, toți autocrații afară! Fotbalul aparține poporului”, iar banner-ul s-a viralizat rapid pe internet.

Massive respect to the Bayern fans 👏 ❤️ — Pryde (@utdmotion)

Reacțiile au fost de asemenea pe măsură: „Fanii lui Bayern au transmis un mesaj clar pe Etihad”, „Cele două cluburi de renume care au cerut plecarea familiei Glazers din fotbal”, „Respect masiv suporterilor lui Bayern Munchen”.

Pep Guardiola, revanșă în fața lui Thomas Tuchel

Thomas Tuchel s-a recunoscut înfrânt în fața lui Pep Guardiola : „Cred că am fi meritat măcar un gol și am primit unul sau două prea mult. Cred că jucătorilor noștri le-a lipsit puțină încredere și formă. Desigur, rezultatul este amar pentru noi. M-am îndrăgostit un pic de echipa mea astăzi, felul în care a evoluat. Chiar dacă sună ciudat, a fost foarte distractiv.

Le-am transmis jucătorilor mei să nu se gândească la rezultat. Nu spune povestea acestui meci. Aceasta va fi provocarea de a ne concentra asupra lucrurilor pe care le-am făcut bine. Am jucat cu personalitate și curaj. Nu am primit recompensa pe care o meritam pentru efort”.

De cealaltă parte, Pep Guardiola rămâne rezervat înainte de retur: „A fost un meci de Champions League foarte bun, între două echipe de top. Timp de 55-60 de minute a fost un meci strâns. Noi am marcat un gol incredibil prin Rodri, dar nu am putut controla benzile, acolo unde am fost vulnerabili la Musiana și Gnabry. Primele 5-10-15 minute din repriza a doua, Bayern a fost mai bună. A avut șansele ei de gol.

Dar, după aceea, noi am corectat greșelile, iar finalul de meci ne-a aparținut. Este un rezultat incredibil, dar știu ce înseamnă să joci la Munchen, așa că va trebui să pregătim ceva nou, pentru a nu le da voie să își etaleze calitățile pe care le au și vom încerca să reușim”.

În schimb presa engleză a jubilat după victoria clară a „cetățenilor”: „Echipa lui Pep preia controlul complet al sfertului de finală. Emoționant, mortal, cinic și uneori irezistibil. Aceasta este combinația pe care Manchester City a adus-o la ceea ce trebuia să fie cel mai dur meci al sezonului lor de până acum”.