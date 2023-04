Thomas Tuchel, reacție neașteptată după eșecul din Manchester City – Bayern 3-0: ”M-am îndrăgostit de felul în care au evoluat”. Ce a spus Pep Guardiola

Bavarezii , deși au avut ocaziile lor de a marca, și mai au doar șanse teoretice de a se califica în faza semifinalelor din Champions League.

Thomas Tuchel, prima reacție după Manchester City – Bayern 3-0

La finalul partidei Manchester City – Bayern 3-0, din prima manșă a sferturilor de finală ale Champions League, Thomas Tuchel a surprins pe toată lumea când a mărturisit că s-a îndrăgostit de jocul formației sale.

”Cred că am fi meritat măcar un gol și am primit unul sau două prea mult. Cred că jucătorilor noștri le-a lipsit puțină încredere și formă. Desigur, rezultatul este amar pentru noi. M-am îndrăgostit un pic de echipa mea astăzi, felul în care a evoluat. Chiar dacă sună ciudat, a fost foarte distractiv.

Le-am transmis jucătorilor mei să nu se gândească la rezultat. Nu spune povestea acestui meci. Aceasta va fi provocarea de a ne concentra asupra lucrurilor pe care le-am făcut bine. Am jucat cu personalitate și curaj. Nu am primit recompensa pe care o meritam pentru efort”, a declarat Tuchel.

Guardiola, precaut înaintea returului de la Munchen

De partea cealaltă, Pep Guardiola a recunoscut cu modestie că Bayern a avut momentele ei în care a dominat jocul și consideră că echipa sa nu și-a asigurat locul în semifinale după succesul cu 3-0.

”A fost un meci de Champions League foarte bun, între două echipe de top. Timp de 55-60 de minute a fost un meci strâns. Noi am marcat un gol incredibil prin Rodri, dar nu am putut controla benzile, acolo unde am fost vulnerabili la Musiana și Gnabry. Primele 5-10-15 minute din repriza a doua, Bayern a fost mai bună. A avut șansele ei de gol.

Dar, după aceea, noi am corectat greșelile, iar finalul de meci ne-a aparținut. Este un rezultat incredibil, dar știu ce înseamnă să joci la Munchen, așa că va trebui să pregătim ceva nou, pentru a nu le da voie să își etaleze calitățile pe care le au și vom încerca să reușim”, a spus Guardiola.

Ce a scris presa după ce Guardiola l-a învins pe Tuchel

La scurt timp după ultimul fluier al partidei Manchester City – Bayern 3-0, din prima manșă a sferturilor de finală ale Champions League, și a lăudat jocul excelent al formației lui Pep Guardiola.

De partea cealaltă, presa germană a acceptat cu fair-play superioritatea englezilor și arată cu degetul spre conducerea lui Bayern care a decis să-l schimbe pe Julian Nagelsmann cu Thomas Tuchel într-un moment total nepotrivit.