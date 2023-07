Fanii lui Dinamo, gesturi reprobabile după eșecul cu Sepsi! Ce au scandat

Covăsnenii în întâlnirea de pe Arcul de Triumf și au urcat pe treapta a treia a podiumului. Trupa lui Liviu Ciobotariu este singura fără gol primit în acest start de sezon.

Scandări xenofobe ale fanilor lui Dinamo

La finalul meciului Dinamo – Sepsi 0-3, din etapa a 3-a din SuperLiga, fanii ”câinilor” au avut un comportament reprobabil. Pe stadion s-au auzit scandări cu caracter xenofob în momentul în care jucătorii oaspeților s-au dus să sărbătorească victoria alături de proprii suporteri.

Primii care și-au dat în petec au fost ultrașii de la FCD Sud. Aceștia au început să scandeze ”Afară cu ungurii din țară” când au văzut că jucătorii lui Sepsi se bucurau de succesul care i-a urcat pe locul 3 în clasament.

Nici fanii din Peluza Cătălin Hîldan nu s-au lăsat mai prejos și au strigat: ”Suntem români și ne vom apăra pământul, neamul și istoria Să-ți dam la m..e, bozgore!” În momentul în care s-au îndreptat spre tunelul care duce la vestiare, fotbaliștii oaspeților au fost înjurați și scuipați de suporteri dinamoviști.

Frustrați de cea de-a treia înfrângere din tot atâtea meciuri jucate de la revenirea în SuperLiga, ultrașii ”roș-albi” și-au vărsat furia în final pe marea rivală Steaua, având scandări injurioase la adresa ”roș-albaștrilor”.

Burcă este încrezător și după a treia înfrângere

Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burcă, este de părere că echipa sa a jucat un fotbal bun și că , însă își pune speranțele în următorul meci din campionat.

”La Dinamo e mereu presiune! Eu cred că astăzi, față de primele două meciuri, n-am cum să le reproșez ceva jucătorilor. Scorul e total injust, dar ăsta e fotbalul. Scorul arată o diferență mult prea mare, pe teren a fost diferit, am avut controlul jocului, am avut ocazii. Trebuie să continuăm, mai lipsește puțin pentru a reuși”, a declarat Burcă.

Fotbaliștii ”câinilor” sunt de părere că puteau obține mai mult de la partida cu Sepsi, fiind supărați pe ratările pe care le-au avut, amintind și de bara din a doua repriză a lui Gorka Larrucea.

”Sunt trist, normal, că am luat bătaie 3-0. Mister a zis că nu are ce să ne reproșeze, dar noi suntem supărați pentru că am pierdut. Poate ne lipsește și încrederea în fața porții, n-am nicio explicație, chiar nu îmi dau seama”, a spus Ahmed Bani.