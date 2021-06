Fanii lui Dinamo, prima reacție după ce s-a cerut oficial insolvența clubului: „Știm să îndulcim otrava”

Peluza Cătălin Hîldan reacționează după ce firma care asigură paza bazei de la Săftica a solicitat în instanță intrarea în insolvență a clubului Dinamo, din cauza datoriilor. Așa cum FANATIK , documentele au fost depuse pe data de 9 iunie 2021, la Secţia a VII-a Civilă din cadrul Tribunalului Bucureşti.

Într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare, suporterii alb-roșiilor dau asigurări că vor continua să lupte până în ultima clipă pentru a scăpa de datorii: „Indiferent cine mai anunță astăzi «dezastrul», «prăbușirea», «moartea», nu uitați că Dinamo este încă aici și rezistăm”.

De asemenea, aceștia susțin că Dusan Uhrin, antrenorul care a reușit să evite miraculos retrogradarea în Liga 2, va rămâne pe banca tehnică și în sezonul viitor, chiar dacă pentru cele două aproape luni în care a condus echipa.

Fanii dinamoviști reacționează după ce firma de pază a cerut oficial insolvența

„Ne dorim enorm să vă dăm vești bune despre Dinamo. Asta ar ajuta mult și programul, veștile bune dau încredere, creează entuziasm, am atrage și mai mulți oameni lângă noi. Însă e o mică «problemă»: valorile DDB.

Prima dintre acestea este ONESTITATEA. Sigur că putem masca dificultățile, evident că putem farda obstacolele, avem în echipă oameni care se pricep la comunicare, în marea de probleme care alcătuiesc realitatea zilnică a lui Dinamo am găsi două chestii cu care am putea transmite optimism, le-am umfla măiestru din vorbe și astfel am transforma optimismul în entuziasm chiar.

Exemple!? OK. Uhrin, profesionistul desăvârșit, omul care ne-a salvat și care rămâne alături de noi se întoarce din vacanță și dăm drumul la treabă. Indiferent de nenorociri anunțate în media, echipa se reunește pe 15 și pleacă în Turcia”, se arată în comunicatul Peluzei Cătălin Hîldan.

„Nu uitați că Dinamo este încă aici și rezistăm”

Totodată, fanii dinamoviști au anunțat că elevii lui Dusan Uhrin vor beneficia de cele mai bune condiții în cantomanetul verii și vor înfrunta adversari de top, precum Galatasaray, la care „alte echipe doar visează”. Meciul este programat duminică, 27 iunie, chiar la baza de pregătire a vicecampioanei Turciei, situată în cartierul Florya din Istanbul.

Dinamo se va pregăti pentru noul sezon cu stil, vom întâlni pe Galatasaray în cantonament, genul de adversar la care alte echipe doar visează. Și lista poate continua, credeți-ne pe cuvânt, nu e totul chiar atât de negru!

Știm să îndulcim otrava până în punctul în care ar savura-o și un chimist absolvent la Harvard. Atât că DDB este despre altceva! Programul DDB este creat de peluza care dă mereu tonul în peisajul ultra din țară.

DDB a ajuns la 15.243 de cotizanți, cel mai mare proiect socios din Europa de Est. Despre DDB scrie des și presa din străinătate, nu doar (zilnic) a noastră. Programul DDB își ține clubul în viață de 2 ani, lucru nemaiîntâlnit în lume, vreodată.

DDB este programul devenit un brand. Indiferent cine mai anunță astăzi «dezastrul», «prăbușirea», «moartea», nu uitați că Dinamo este încă aici și rezistăm. Asta pentru că DDB este cu și despre CÂINI”, a transmis Peluza Cătălin Hîldan.