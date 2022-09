Fanii lui Liverpool îl iau peste picior pe Jurgen Klopp după rușinea de la Napoli. „Își caută scuze, acum sunt artificiile”

Finalistă, anul trecut, în Liga Campionilor, Liverpool este în criză. A ratat startul în Premier League, iar acum, și pe cel din actuala ediție a celei mai importante competiții inter-cluburi. . Jurgen Klopp și-a scuzat elevii, spunând că n-au putut să doarmă, noaptea trecută, din pricina fanilor lui Napoli. Dar a fost repede pus la punct, pe rețelele de socializare.

Este adevărat, . Din pricina cărora, evident, elevii săi nu s-au putut odihni.

”Cu Napoli, echipa se schimbă, dar oamenii nu. Am simțit asta aseară la hotel, au fost din nou artificii. Ei nu te lasă să uiți pentru ce ești aici”, a spus germanul.

Pentru fanii englezi însă, această scuză nu ține. Poate și pentru că . Și a făcut-o încă de la momentul în care a venit în Anglia.

S-a plâns că a bătut vântul, la un meci pierdut cu Wolves, în FA Cup. În 2019. La fel, câteva luni mai târziu, la un derby local, cu Everton.

A dat vina, la un alt joc, pe faptul că meciul nu a fost prelungit suficient pentru că postul de televiziune care transmitea jocul nu mai avea spațiu de emisie.

Iar în acest sezon, a oferit explicații ciudate pentru rezultatele nefaste. La întâlnirea cu Fulham, încheiată 2-2, a vorbit despre gazonul ars. Iar după remiza cu Crystal, 1-1, a spus că i-au lipsit mulți titulari, ”de parcă o vrăjitoare mi-a blestemat fotbaliștii”.

”Klopp își caută iar scuze, artificii de data aceasta”, a scris un suporter pe Twitter. O replică similară a avut și un alt suporter al echipei britanice.

Let me guess Klopp excuse after the Napoli fans set off fireworks outside the hotel we got no sleep 😂

— Gary Sandford (@sandfoga)