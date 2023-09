Fanii olteni au explodat după anunțul plecării de la Craiova: „Nu-l vrem pe Papură”

își ia adio de la Universitatea Craiova după doar șapte meciuri pe banca tehnică a „alb-albaștrilor”, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Suporterii grupării din Bănie au explodat după anunțul plecării experimentatului tehnician în Arabia Saudită.

Suporterii Universității Craiova au explodat după anunțul plecării lui Reghe: „Mare păcat! Omul nu este de criticat”

Laurențiu Reghecampf își încheie și al doilea mandat de antrenor la Universitatea Craiova după succesul cu Sepsi OSK, scor 2-1. Tehnicianul a fost transferat de o echipă din Arabia Saudită, iar șeicii i-au plătit clauza de reziliere de 300.000 de euro, așa cum site-ul nostru a dezvăluit în exclusivitate.

Suporterii „alb-albaștrilor” au explodat pe rețelele de socializare după anunțtul plecării lui Laurențiu Reghecampf. Aceștia nu se așteptau la o plecare a tehnicianului de la Universitatea Craiova, însă nu îl învinovățesc pentru alegerea făcută.

„Nu are coloană vertebrală dacă a plecat. Când i-a căprat buza l-a adus Rotaru, acum pleacă. Sper să nu îl mai văd la Craiova”, „Mare păcat că pleacă, probabil va veni Neagoe. Asta este, să sperăm că o să facă treabă, are lotul îmbunătățit, îi știe, poare are și o ambiție mai mare să demonstreze că s-a renunțat prea ușor la el”,

„Omul merge unde câștigă mai mult, mai bine și nu este de criticat! Multă baftă și sper într-o alegere bună din partea clubului a noului antrenor”, au spus suporterii Universității Craiova după anunțul plecării lui Reghecampf.

„Deja l-a instalat pe Papură, se alege praful. Este Napoli 2 pentru noi”

Suporterii se așteaptă ca Papură să fie tehnicianul Universității Craiova după plecarea lui Laurențiu Reghecampf. Fostul jucător din Bănie i-a mai antrenat pe „alb-albaștrii” în mai multe rânduri, însă nu a fost păstrat pentru mult timp pe bancă.

Corneliu Papură este în prezent tehnicianul „satelitului” Universității Craiova din Liga 3. Suporterii formației din Bănie se îndoiesc că fostul fundaș ar putea să fie alegerea potrivită pentru banca „alb-albaștrilor” după plecarea lui Laurențiu Reghecampf.

„Deja l-a instalat pe Papură, se alege praful… Dacă până acum nu eram siguri de play-off, acum sigur jucăm în play-out”, „Papură dacă era antrenor demonstra prin rezultate”, „Alba, neagra la Craiova! Mititelu cu Napoli și Rotaru cu Papură, roate de rezervă”,

„Deja mie dor de veșnicile conferințe de presă cu Papi la timonă”, „Corneliu Papură pentru noi e Napoli 2. Nici să nu se mai întoarcă Reghe. Avem nevoie de o schimbare, cu aceiași oameni din ultimii ani nu o să ajungem nicăieri”, au spus suporterii Universității.

