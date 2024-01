Fanii Rapidului amenință cu boicotul înainte de meciul cu Dinamo: ”Nu putem accepta așa ceva”. Reacția ”câinilor”

Partida dintre Dinamo și Rapid e programată sâmbătă, 27 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Națională. Inițial, rapidiștii au avut promise 5.000 de bilete la meci, după care dinamoviștii au schimbat din mers înțelegerea și s-au spălat pe mâini cu regulamentul.

Fanii Rapidului amenință cu boicotul înainte de meciul cu Dinamo

Concret, oferta de 5.000 de bilete a fost scăzută la doar 2.800, cât prevede regulamentul. Asta, în condițiile în care e greu de crezut că stadionul se poate umple doar cu fanii celor de la Dinamo. Revoltați, fanii celor de la Rapid au aflat despre această situație după ce au stat ore bune la coadă, la bilete.

le-au transmis fanilor să stea acasă și să nu meargă la meci. Cu toate acestea, conform , s-ar duce tratative între rapidiști și dinamoviști pentru a rezolva această situație. ”S-a produs o schimbare, nu au vrut să ne mai dea cinci mii, ne-au dat 2800.

Am venit cu toții să ne achiziționăm biletele, am stat la rând frumos și, când să ne achiziționăm biletele, ne-am trezit că ne dau bilete sus la ultimul inel. Nu putem accepta așa ceva. La prețul pe care l-au pus, 25 de lei, nu putem să plătim și să stăm sus la ultimul nivel.

Nu mai mergem la meci, vrem să fim respectați, vrem să ni se ofere sectorul de jos, care este liber. Dacă tot plătim bilete, să fim respectați. Am vorbit cu cei de la Dinamo, așteptăm, mingea este la ei. Vor muta biletele în sectorul 1, vom achiziționa biletele mâine și mergem la meci. Nu vor muta biletele, să meargă ei acolo sus la etaj, noi nu mergem”, a declarat Liviu Ungurean, zis Bocciu, lider al galeriei rapidiste.

Războiul biletelor, un lucru normal în SuperLiga

Războiul biletelor este un ritual comun în SuperLiga, în special înainte de derby-uri. Cel mai recent astfel de exemplu, scandalul dintre fanii FCSB și cei ai Rapid, practic o situație aproape identică cu cea de dinainte de Dinamo – Rapid. Se întâmpla în 2022, când rapidiștii le-au promis celor de la FCSB că le vor oferi toată peluza din Giulești.

Condiția impusă, Cum se întâmplă mai mereu în fotbalul românesc, înțelegerea a căzut, motiv de supărare pentru Gigi Mustață, lider al PELUZEI NORD. “La noi în peluză vom fi probabil 12-13.000 de oameni în peluză. Dacă vorbim de masa galeriei, câteva mii de oameni care încurajăm echipa meci de meci. Cu galeria Rapidului ce discuţii să avem despre bilete?

Am vorbit ieri la telefon şi le-am spus că nu merg intervenţiile. În momentul în care ai spus că dai un număr de bilete şi nu te-ai ţinut de cuvânt, ai mers mârşăveşte an de an aproape… Bine, acum 10 ani, că în rest au cam stat prin B”, se plângea atunci Gheorghe Mustață. Ce interes ar avea, însă, Dinamo, să îi saboteze pe fanii Giuleșteni?

Logica ar spune că dinamoviștii, disperați să evite retrogradarea, ar încerca să îi împiedice pe fanii Rapidului din tentativa lor de a fonic sonor Arena Națională. În acest sens, așa cum sublinia și liderul ultras Bocciu, fanii Rapidului au fost trimiși într-un mod machiavelic la ultimul etaj al stadionului, tocmai pentru a nu se auzi atât de bine.