Fanii Rapidului din Spania, nerăbdători să vadă debutul lui Horațiu Moldovan pe stadionul lui Atletico. “Fotbal nu cred că o să vedem”

Suporterii români au luat cu asalt biletele la România – Columbia, marți, 26 martie, ora 21:30. Amicalul de lux al „tricolorilor” va avea loc pe Civitas Metropolitano, stadionul lui Atletico Madrid, echipa lui Horațiu Moldovan. Fanii giuleșteni așteaptă cu ardoare .

Fanii Rapidului, nerăbdători să vadă debutul lui Horațiu Moldovan pe stadionul lui Atletico. “Fotbal nu cred că o să vedem”

al acțiunii din luna martie. Reporterul FANATIK de la Madrid a stat de vorbă cu suporterii români înainte de amicalul de pe Civitas Metropolitano. Un suporter al Rapidului care locuiește de 20 de ani în Spania, la Madrid a recunoscut că singurul motiv pentru care și-a luat bilet la meci este să vadă debutul lui Horațiu Moldovan pe Civitas Metropolitano.

În schimb, Călcîia Săndel, fan Rapid și socios Atletico Madrid nu are prea mari așteptări de la amicalul României în fața . „Eu voi fi sincer și nu vreau să fiu înțeles greșit, locuiesc de aproximativ 20 de ani în Spania.

Eu vin la meci să reprezint Rapidul. Atât! Sper să fie o atmosferă frumoasă pentru că de-asta venim. Fotbal nu cred că o să vedem. L-am așteptat la aeroport. I-am făcut o primire frumoasă (n.r. lui Horațiu Moldovan)”, a declarat un suporter al Rapidului pentru FANATIK.

„Am abonament la meciurile lui Atletico. Horațiu Moldovan s-a integrat, dar trebuie să avem răbdare”

Horațiu Moldovan nu a apucat să debuteze în tricoul lui Atletico Madrid. Portarul naționalei României a fost rezerva lui Jan Oblak în toate cele 14 meciuri de la transferul în tricoul formației lui Diego Simeone. Edi Iordănescu a anunțat că Moldovan va fi titular contra Columbiei, primul meci pentru portarul român în noua sa casă.

„Este cea mai mare mândrie, mai ales pentru mine, rapidiștii să vină la Atletico. Am abonament la meciurile lui Atletico, la fel ca la Rapid. Am avut norocul să mă întâlnesc cu Horațiu Moldovan atât la stadion, casa noastră, cât și la aeroport.

Am încercat să-i facem o primire frumoasă, sper că am reușit. S-a integrat, dar ținând cont că îl are concurent pe cel mai bun portar din lume trebuie să avem răbdare.

El trebuie să aibă răbdare și să meargă mai departe până își câștigă locul. Cu siguranță Diego Simeone îi va acorda șanse, de-aia l-a și dorit la Atletico”, a mai spus suporterul Rapidului.

„Iubim România! Putem să terminăm pe locul 2 în grupă la EURO 2024”

Un alt suporter, Cătălin Anuța, fan Real Madrid, a avut o perspectivă ceva mai încrezătoare în ceea ce privește naționala României. Fanul echipei naționale consideră că „tricolorii” pot încheia pe locul 2 în grupă la EURO 2024 și pot avansa în fazele eliminatorii.

„Sunt suporter al naționalei României. Iubim România pentru că de-asta suntem aici. Avem așteptări de la naționala României la EURO 2024, șanse sunt. Eu cred că putem să terminăm pe locul 2 în grupă”, a spus un alt susținător al naționalei României.

Fanii Rapidului așteaptă debutul lui Horațiu Moldovan pe stadionul lui Atletico Madrid