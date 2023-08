Farul a lămurit transferul lui Ianis Hagi. „Voi știți ce salariu are?”

Ianis Hagi va pleca de la Rangers în această vară. Mijlocaşul este dorit de mai multe echipe, iar pe adresa clubului scoţian a venit o ofertă de ultimă oră de la Maccabi Haifa, care este dispusă să plătească 3 milioane de euro, aşa cum FANATIK .

Farul a lămurit transferul lui Ianis Hagi: “Cu ce să-l plătim?”

Gică Popescu, preşedintele Farului Constanţa, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că nu există nicio şansă ca Ianis Hagi să revină la Farul, având un salariu uriaş, dar şi oferte de la mai multe cluburi importante:

ADVERTISEMENT

“Cu ce să-l plătim pe Ianis? Are atâtea oferte încât, cu siguranţă, nu se va pune niciodată problema să se întoarcă la Farul. Vă spun eu că are multe oferte şi când are atâtea oferte, nu este uşor să alegi.

Ianis Hagi vrea să joace la cel mai înalt nivel în Europa, a avut acest ghinion uriaş. Dar are un psihic foarte puternic şi este convins că va face alegerea cea mai bună, pentru a reveni într-un termen scurt la nivelul la care era.

ADVERTISEMENT

“Ianis Hagi va juca la un club din străinătate. Ştiu despre ofertele pe care le are”

Nu ni-l permitem. Ianis Hagi a renovat contractul în vara anului trecut. Şi ştiţi ce se întâmplă când îţi reînnoieşti contractul? Îţi creşte salariul. Deja era mare, iar când a semnat prelungirea, a avut un contract şi mai mare.

Ianis Hagi va juca la un club din străinătate. Ştiu despre ofertele pe care le are, dar nu am acceptul lui. La un moment dat era Celta Vigo pe listă, nu ştiu dacă mai este”, a spus Gheorghe Popescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, despărţire iminentă de Rangers

Ianis Hagi are contract cu Rangers până în vara anului 2026. Mijlocaşul a evoluat în doar două meciuri din actuala stagiune, revenirea după ruptura ligamentelor încrucişate care l-a ţinut un an pe bară, fiind foarte dificilă.

Românul a răbufnit la adresa antrenorului Michael Beale, . Presa din Scoţia scrie că despărţirea dintre Rangers şi Ianis Hagi este aproape, românul având mai multe oferte.

FANATIK SUPERLIGA este în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO. Emisiunea se poate vedea în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, iar în premieră, în aceeași zi de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.