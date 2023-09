Farul cere schimbarea sistemului competițional în SuperLiga: “Sacrificiu pentru cupele europene!”

Pentru constănțeni, înfrângerea cu HJK Helsinki din Conference League a fost un lucru foarte dezamăgitor. Moralul scăzut al echipei lui Gică Hagi s-a văzut în astfel că Farul cere schimbarea sistemului competițional. Ciprian Marica vine cu o propunere după ce echipele din SuperLiga au ratat calificările în grupele europene.

Ciprian Marica: “Nu mă așteptam să pierdem calificarea”

La FANATIK SUPERLIGA, Ciprian Marica a vorbit despre ratarea calificării în grupe a celor de la Farul. Acționarul minoritar al constănțenilor este de părere că formația antrenată de Gică Hagi ar fi arătat diferit și în meciul cu FCU Craiova, dacă reușeau să treacă de HJK Helsinki.

“Nouă ne vine bine această pauză, acum când joacă echipele naționale. Nu sunt cele mai bune rezultate și cele așteptate. Este clar că suntem puțin dezamăgiți, pentru că ne așteptam la mai mult și ne doream mai mult. Acum nu avem încotro. Trebuie să strângem rândurile, să mergem mai departe și să fim mai inspirați. În selecția pe care o facem, în deciziile pe care le luăm.

Ne dădea o altă perspectivă calificarea în grupele europene, în primul rând. Ne-ar fi dat șansa să privim altfel lucrurile. Din păcate nu am reușit și trebuie să o luăm de la capăt. Nu mă așteptam să pierdem calificarea. Eram convins că vom merge mai departe. Cred eu că am avut o zi proastă și de aceea nu am reușit. Am fi fost echipa mai bună, dacă ne-ar fi prins aceste meciuri din cupele europene dacă ne-ar fi prins în forma cu care am terminat campionatul.”, a spus acționarul minoritar de la Farul Constanța.

Farul cere schimbarea sistemului competițional

După cere schimbarea sistemului competițional. Ciprian Marica vine cu o propunere pentru formațiile din SuperLiga. Acționarul minoritar de la constănțeni este de părere că ar trebui schimbat modul în care se joacă campionatul, astfel în cât echipele românești să fie în formă maximă atunci când luptă pentru calificarea în grupe.

“Aici este un subiect de discuție. Cum facem ca echipele românești să aibă o șansă în plus atunci când jucăm în cupele europene, pentru că venim după o pauză. Poate sistemul competițional este o discuție. pentru a avea o șansă în plus. Mă gândesc că dacă Farul ar fi fost în forma cu care a terminat sezonul, nu ar fi avut o problemă să se califice.

Cum facem ca echipele noastre să ajungă în forma aceasta maximă în cupele europene. Și să fie în campionat și să joace când ceilalți nu o fac. Este un subiect la care eu m-am gândit și pe care îl studiez.

Este clar că le suntem inferiori celor din vest, în mod special din cauza bugetelor. Dar mă gândesc cum putem să compensăm sau să avem o șansă în plus. E clar că dacă s-ar schimba sistemul ar fi un an și jumătate de sacrificiu de joc sau șase luni și apoi să schimbi. Mă rog, o să încerc să vin cu o soluție. Mă gândesc să facem cumva să nu mai venim după vacanță, pentru că astea te dă peste cap, până reintri iar în cea mai bună formă.

Nu zic că acest lucru ar fi o soluție câștigătoare neapărat, ci ar da o șansă în plus echipelor noastre ca la momentul de cupe internaționale să fim în formă. Să avem deja 10-15 meciuri jucate. Așa cum se întâmplă. Mă uitam chiar la Helsinki care era în etapa 20. Deci pot exista discuții și propuneri în sensul acesta.”, a declarat Ciprian Marica, la FANATIK SUPERLIGA.

Ciprian Marica: “Nu există scuze, noi mereu ne văităm”

Ciprian Marica susține că Farul nu a fost încurcată în mod concret de meciul cu FCU Craiova. La FANATIK SUPERLIGA, fostul atacant susține că o echipă ar trebui să fie pregătită să joace din 3 în 3 zile și a oferit și un exemplu personal.

“Nu aș vrea să mă leg de acest alibi. Asta pentru că trebuie să îți duci jucătorii și echipa la nivelul în care să joace din 3 în 3 zile. Scuzele acestea sau lamentările că nu putem să jucăm sunt într-adevăr o problemă des întâlnită la noi. În fotbalul românesc ne văităm mereu că avem prea multe meciuri.

Eu când eram jucător și jucam meci după meci, mă simțeam cel mai bine. Mă antrenam mai puțin și îmi plăcea mai mult. Mă bazam mai mult pe recuperare, iar în meciul următor să fiu 100%. Așa că nu văd de ce ca jucător să nu îți placă să joci din 3 în 3 zile. Iar ca antrenor să nu poți să îți antrenezi echipa să poată juca din 3 în 3 zile.

La meciul cu FCU Craiova eram dezamăgiți și ne-a apăsat ratarea calificării din toate punctele de vedere. Victoriile aduc victorii, iar înfrângerile creează o stare de nesiguranță. Astfel că atunci când lucrurile nu merg, pot apărea și surprize, cum a fost și cea de la Craiova.”, a mai spus Ciprian Marica.

