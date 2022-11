Farul, conflict deschis cu UEFA care a suspendat-o din Europa: „Decizia e jenantă și abuzivă. Avocații FRF și LPF sunt cu noi”. Video exclusiv

Cristian Bivolaru a fost unul dintre invitații de marcă din . Directorul general al Farului a intervenit telefonic și a vorbit despre interdicția pe care o are .

Cristian Bivolaru, despre conflictul dintre Farul și UEFA

„Lucrurile s-au mai spus și anul trecut pentru că s-a aflat despre această sancțiune dictată de UEFA. Eu spun că e o sancțiune abuzivă și care nu se bazează pe documente. Cazul UEFA e unul foarte subțire, ca o concluzie generală.

ADVERTISEMENT

Din punctul nostru de vedere totul a fost făcut corect, regulamentar, dovadă că FRF ne-a acordat licența pentru participarea în SuperLiga. Ne-ar fi acordat-o și pe cea pentru Europa, numai că a intervenit acest raport. Totul a pornit de la un chestionar adresat federației, în care existau niște întrebări la care trebuia să răspundem și noi. Și FRF și noi am trimis răspunsurile argumentate, documentele cerute, iar apoi ne-am trezit cu această decizie. Este o decizie administrativă a acestui departament. E o chestie nouă pentru noi pentru că de regulă deciziile importante se iau chiar de către UEFA la alt nivel, dar mă rog. I s-a dat mână liberă acestui departament.

A fost o anchetă condusă de o doamnă, totul s-a desfășurat pe documente trimise electronic. Nu a venit nimeni aici să constate. S-a mers pe niște presupuneri, pe niște materiale de presă pe care ei le-au tradus. Ca orice țară și fotbalul de la noi e monitorizat de UEFA și FIFA și atunci s-a ajuns la această decizie de a nu se accepta ca noi sa participăm sub noua formă denumire în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Din punctul nostru de vedere și al FRF și al LPF. Noi în 6 decembrie la TAS vom fi însoțiți și de avocații FRF și LPF. Federația e și ea parte în acest caz, pentru că ea ne-a acordat licența.

Decizia asta a UEFA este jenantă ca să nu spun altfel și pentru FRF. Iar desconsideră o decizie FRF, luată de comitetul executiv. Cu alte cuvinte, nu îi acorzi credit FRF vis-a-vis de decizia asta.

ADVERTISEMENT

Ei vorbesc doar de prevederea regulamentară potrivit căreia o echipă nou-promovată are acest interval de 3 ani în care nu poate juca în cupele europene decât cu aprobare specială a UEFA. Ziceam noi că am demonstrat prin documente și FRF, că nu e cazul nostru. D-aia nici nu s-a cerut în mod expres pentru cei 3 ani pentru că s-a considerat de avocați că nu intrăm în această situația.

Ei merg pe prejudicii care au fost aduse. Noi am demonstrat că nu am prejudiciat nici suporterii. Există declarații ale suporterilor. Noi intern o vedem cu ochiul liber.

ADVERTISEMENT

UEFA spune că noi această entitate, Farul, acest club care a participat de anul trecut în SuperLiga, ar fi trebuit să solicite, FRF ar fi trebuit să solicite în numele clubului o aprobare specială din partea UEFA, ca ea să poată juca în Europa și să nu intre în regula celor 3 ani care se aplică unei echipe nou-promovate.

ADVERTISEMENT

Consideră că am prejudiciat suporteri, vechiul club actualul Unirea Constanța ș.a.m.d. Terți. Ori noi am demonstrat că nu există niciun prejudiciu. E clar că oricine ar fi fost prejudiciat. Și vorbesc aici în special de prejudicii financiare. S-ar fi adresat FRF și nu ne-ar fi dat licența.

Niciun jucător, niciun antrenor, societate cu care clubul Farul până în vara lui 2021 a avut relații nu a ajuns să ne ceară daune să fie păgubită. Nici în cazul suporterilor nu există așa ceva. Structura și conducerea clubului au rămas aceleași. Nu mai spun că prin această acțiune de anul trecut s-a creat o mare efuziune la nivelul orașului, al județului, chiar al Dobrogei, care a dus și la grăbirea deciziei luată de către Guvern de a aproba proiectul noului stadion”, a declarat Cristian Bivolaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

VEZI VIDEO MAI JOS

„Nu au nici probă împotriva noastră”

Cu toate acestea, „marinarii” speră să întoarcă situația în favoarea lor Farul a deschis un proces la TAS în care contestă decizia Comisiei de Licențiere, care le refuzase dreptul de a participa în cupele europene. Dacă echipa lui Hagi câștigă procesul, va primi licență pentru cupele europene. În caz contrar, constăneților le va fi interzisă participarea în competițiile continentale încă doi ani.

„Și avocații noștri și cei ai LPF și FRF consideră că UEFA nu are nicio probă ca să determine o decizie împotriva noastră. Nu mai zic de avocații externi pe care i-am angajat și care nu sunt ieftini. Susțin aceleași lucruri. Numai că e o mare problemă. Te judeci cu UEFA și orice decizie favorabilă ție este defavorabilă UEFA.

E același departament care judecă și fair play-ul financiar. Păi la ce e în Europa legat de fair play financiar cazul nostru e total neglijabil. Știți bine, numai Barcelona e atacată, PSG e atacat, cluburile din Anglia, dar ăia sunt pești prea mari, dar trebuie să dea UEFA niște exemple cu plevușca, ca să zic așa”, a conchis directorul general al Farului.