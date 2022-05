Fața nevăzută a lui Adrian Mititelu junior. ”Am trăit patru ani în sărăcie. Plâng pe ascuns”. Video

Adrian Mititelu junior, fiul patronului celor de la FC U Craiova 1948, este cunoscut ca un petrecăreț și un rebel în fotbalul românesc. În cadrul emisiunii , olteanul a vorbit și despre lucruri care nu apar în presa de scandal. A făcut foamea și recunoaște că plânge pe ascuns.

Adrian Mititelu junior spune că familia lui a ajuns la sapă de lemn din cauza fotbalului

Adrian Mititelu, tatăl, este cunoscut pentru spiritul lui de luptă. S-a luat în piept cu greii din fotbalul românesc și a pierdut tot, chiar dacă pentru o perioadă relativ scurtă de timp. Fiul, Adrian Mititelu junior, și-a deschis sufletul în emisiunea „Fiță cu Adiță” de pe canalul de YouTube „theXclusive” și a rememorat momente mai puțin știute din viața familiei lui.

Deși acum este în centrul atenției mai ales pe rețelele de socializare, pentru petrecerile de pomină la care participă și pentru mesele îmbelșugate, Mititelu junior spune că a trăit și vremuri grele. Vreme de patru ani el și familia lui, numeroasă, a trebuit să se descurce cu doar 3.000 de euro pe lună. Juniorul familiei Mititelu duce mai departe lupta tatălui cu forurile fotbalistice din România, dar și cu patronul ”celeilalte” echipe din Craiova.

”Am avut vreo patru ani de sărăcie. Și din cauza FRF când ne-a dezafiliat în 2011, și din cauza patronului celeilalte echipe din Craiova, am avut patru ani în care toată familia mea am trăit cu 3.000 de euro pe lună. Toți.

E foarte puțin pentru șase persoane. A fost o sărăcie forțată de împrejurări, nu pentru că am fi făcut noi ceva greșit în afaceri. Ne-au fost contestate niște terenuri”, a povestit Mititelu junior, pentru sursa amintită.

Olteanul mai spune că toate greutățile prin care a trecut în viață l-au întărit, dar recunoaște că sunt momente în care simte nevoia să se descarce și… să plângă.

”Pe tata nu l-am văzut să plângă, este un bărbat foarte puternic, dar este emotiv. Eu plâng pe ascuns, am momente când mă descarc dar nu sunt genul plângăcios”, a explicat oficialul echipei FC U Craiova 1948.

Petrece mai mult timp în București, decât la Craiova

Adrian Mititelu junior pare să-și fi decis viitorul. Bucureștiul îl atrage mai mult. Este vorba despre oportunități mai mari pentru afaceri și, în plus, ar fi mai departe de FC U Craiova, echipă despre care spune că nu-i ”mănâncă” foarte mult timp, dar în consumă energia și banii.

”Mă împart între Craiova și București, am un program variabil. Încă mai am niște lucruri în Craiova de care trebuie să mă ocup, de echipa de fotbal bine înțeles, dar o să mă mut la București definitiv. Fotbalul nu-mi ocupă foarte mult timp, mai mult stres și bani.

Deocamdată am suspendat orice proiect imobiliar dar vânzările de terenuri să știi că încă merg. Eu vreau să încerc și piața din Capitală, însă taică-meu nu prea e de acord. Aici la București sunt mai multe oportunități, dar când vorbesc de Craiova mă leg și de fotbal, și de suporteri, și de lumea rea, sunt sătul și de Craiova. În general oltenii sunt mai răi de gură”, a punctat juniorul.

Fiul lui Adrian Mititelu a lăsat să se înțeleagă că și relația tensionată pe care o are cu fanii echipei pe care tatăl lui a înființat-o este un motiv pentru care Craiova va deveni o amintire pentru el.

”Orice patron din fotbal are probleme cu fanii, oricâți bani ai băga. Dacă iei 10 ani la rând campionatul și al 11-lea termini pe locul 4, sau pe locul 10 cum sunt eu în momentul de față, e dezastru. Eu sunt mulțumit că am scăpat de baraj, dar zic că echipa merită mult mai mult.

Tata nu e mulțumit, el își dorea un trofeu. La câți bani a investit și câți ani a pierdut în fotbal ar fi păcat să nu ia. Câteodată trebuie să te mulțumești cu puțin”, a spus Mititelu junior.

Adrian Mititelu junior se autocaracterizează ca un tip dificil

Fiul lui Adrian Mititelu dezminte ”legendele urbane” despre propria-i persoană. Spune că , după petreceri cu prietenii și că este chiar un tip dificil.

”Nu sunt genul care să plătească notele de plate ale prietenilor, când ieșim fiecare plătește ce consumă. Eu nu prea beau, deși apar tot felul de informații pe rețelele de socializare. Mie îmi place șampania. Când e cazul mai și plătesc, dar nu fac asta des.

Nu sunt nici un tip rebel, dar sunt dificil. Am anumite principii și stări care uneori sunt mai greu de controlat, dar nu sunt un tip rebel, sunt echilibrat. Poate că pentru vârsta mea am destul de multe lucruri pe cap. Banii nu-ți conferă liniște întotdeauna, îți aduce și mult stres. Mai ales fotbalul. Fiind tata la închisoare nu am cum să fiu liniștit.

Nu am nici un viciu, sunt foarte echilibrat și nu cad în nicio extremă. Am făcut greșeli, din fiecare câte puțin. Dar nu m-am drogat niciodată, sunt total împotriva drogurilor.

E o mare problemă ce se întâmplă în România, cred că este țara în care se consumă cele mai multe droguri. 90% din oamenii din cluburile din România consumă droguri. De jocuri de noroc am mai fost tentat, dar nu am căzut în păcat”, explică Mititelu junior.

Cum e viața amoroasă a lui Adrian Mititelu junior și care a fost cel mai dificil fotbalist cu care a lucrat

Mediul online este invadat de postări în care fiul lui . Foarte rar apare în peisaj și câte o domnișoară. Asta pentru că juniorul spune că îi place ca viața intimă să rămână doar pentru el.

Acesta a dezvăluit că în acest moment nu este implicat în vreo relație, dar că are o pasiune pentru o vedetă internațională. Nu există un tipar pentru femeia potrivită și crede că ar fi un părinte bun.

”Vreau să am intimitate, nu-mi place să-mi etalez viața privată, viața sentimentală să zic așa. Am avut o relație de un an și ceva, dar acum sunt singur. Nu am un tipar pentru femeia potrivită, trebuie doar să existe chimie. În ziua de azi e greu să ai o relație la câte tentații sunt și câte femei sunt.

Eu nu caut femeia potrivită, dacă mă lovește bine, dacă nu asta e. Mi-ar plăcea să am un copil, mă văd capabil să fiu părinte. Mădălina Ghenea este femeia care îmi place cel mai mult. Îmi place ca femeie, ca actriță, are prestanță. Am cunoscut toate categoriile de femei, am avut relații și cu vedete”, a spus Mititelu junior.

Vorbind despre relații cu năbădăi, oficialul echipei FC U Craiova 1948 a nominalizat și fotbalistul cu care a avut o colaborare care nu era tocmai una cum și-ar fi dorit el și tatăl lui.

”Florin Costea a fost cel mai dificil jucător cu care am lucrat. Să-l întrebi pe Florin de câte ori a plecat din cantonament. Dar a fost și feblețea familiei mele.

Mihai (fratele lui Florin Costea – n.r.) a fost mai liniștit. A mai avut și el câteva episoade cu tata. Daniela Crudu (fostă asistentă TV – n.r.) i-a distrus carierea de fotbalist. Gusturile nu se discută. Pentru iubire lași tot”, a mai povestit Adrian Mititelu junior.

Juniorul a dezvăluit viciul tatălui Adrian Mititelu

De când Adrian Mititelu este în închisoare, juniorul a preluat afacerile familiei și administrează și clubul de fotbal FC U Craiova 1948. Absența părintelui o resimte din plin, dar, pe de altă parte, crede că acesta exagerează atunci când vine vorba despre fotbal.

”Din 2004 încoace tata a băgat 35 de milioane de euro în fotbal, e pasiunea lui, dar eu zic că deja e viciu nu mai e pasiune. Viața lui e fotbalul, mai presus de orice. Nu se lasă, e foarte ambițios, foarte orgolios. El la 7, 8 ani se ducea din satul lui, pe jos, la meciuri, nu se gândea că o să ajungă patron.

Îmi lipsește că nu e cu noi, mă apasă zi de zi. E un părinte foarte afectuos, mă lua cu al peste tot și îți dai seama că mă apasă lipsa lui, dar ce a fost greu a trecut, mai e puțin și se eliberează, sper ca în vară să fie liber”, a spus juniorul pentru sursa citată.

Mititelu junior spune că familia lui și-a făcut mulți dușmani. Cei mai mulți din pricina implicării în fotbal, alții doar pentru că nu pot să-și depășească propria condiție și sunt invidioși pe realizările familiei Mititelu.

”Familia mea are dușmani, poate și eu. Întotdeauna a avut tata dușmani, din cauza nivelului la care a ajuns și din cauza invidiei. Eu nu am pățit nimic de pe urma acestor dușmănii, mă duce capul. Niciodată nu o să mă expun. M-am obișnuit cu reacții negative. Lumea din cauza sărăciei și a neputinței își arată frustrările prin comentarii în online”, a răbufnit juniorul.

Susține că este nevinovat în episodul ”sticla de la Mioveni” și că execută o pedeapsă nevinovat

La sfârșitul anului trecut Arian Mititelu junior având interdicție de a mai intra pe un stadion vreme de un an de zile pentru că a aruncat cu o sticlă înspre unul dintre jucătorii din teren. Olteanul se consideră nevinovat și speră că suspendarea îi va fi ridicată în următoarea perioadă.

”Sunt vulcanic, nu sunt rebel. Am primit suspendare de un an pe stadioane pentru nimic. Câte o dată nu țin cont de nimic, pe moment, apoi îmi revin. Cred că sunt singurul patron din Europa interzis pe stadion, n-am mai auzit așa ceva.

A dat cineva de la noi din staff cu o sticlă în teren și m-au acuzat că eu am dat, dar nu e adevărat. Dacă erau filmări deja ar fi fost în presă, dar nu sunt și nu e adevărat. A fost o rea voință din partea Jandarmeriei Române. Am până în noiembrie, dar eu zic că acum în iunie o să se ridice suspendarea”, a mai adăugat Adrian Mititelu Junior.