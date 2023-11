Fața nevăzută a lui Denis Drăguș, atacantul naționalei: “Mereu discret”

Denis Drăguș a fost ridicat în slăvi de Anamaria Prodan. În exclusivitate pentru FANATIK, celebra impresară a vorbit deschis despre relația pe care o are fotbalistul. În plus, Anamaria Prodan a mai dat detalii despre jucător și a spus că este mândră de evoluția lui pe plan profesional, dar și personal.

Denis Drăguș, un adevărat profesionist: “Nu schimbă femeile ca pe șosete”

Anamaria Prodan a vorbit în exclusivitate despre relația lui Denis Drăguș. Deși impresara a recunoscut că o cunoaște pe iubita lui, nu știe lor personală. Cu toate acestea, Anamaria Prodan îl laudă pe cunoscutul fotbalist pentru felul în care a reușit să dea dovadă de profesionalism.

“O cunosc pe iubita lui Denis. Cât timp Denis a stat lângă mine, pot să vorbesc despre el până în secunda în care a plecat. Denis Drăguș este un copil minunat, un profesionist”, a declarat Anamaria Prodan pentru FANATIK.

Secretul lui Denis Drăguș: “Viața de profesionist trebuie să fie discretă”

Anamaria Prodan a mai dezvăluit și care este unul dintre secretele din spatele succesului lui Denis Drăguș. Îndrăgita impresară spune că discreția fotbalistului a contribuit la ascensiunea sa în carieră.

Anamaria Prodan spune că Denis este un familist convins și mai presus de toate, un profesionist. Tocmai de aceea a reușit să gestioneze corespunzător situațiile apărute în viața lui.

“Denis are multe calități. Este un familist, un băiat care nu schimba femeile ca pe șosete. El mereu a fost discret cu viața lui. A știut cum să gestioneze corect multe situații. Tocmai de aceea a și înțeles că viața de profesionist trebuie să fie perfectă, astfel încât și cariera să fie la fel”,

Denis, esențial în calificarea Naționalei la Euro 2024

Denis Drăguș a făcut un meci cât se poate de bun împotriva Israelului, meciul care a consfințit calificarea României la Euro 2024. la FANATIK SUPERLIGA de invitații lui Horia Ivanovici.

“Drăguș a dat semne de fotbalist foarte bun încă de foarte tânăr. A avut, însă, sinusoide în cariera lui. A dat semne și în cele două amicale cu Slovenia și Moldova, unde a jucat foarte bine. Atunci, a spus toată lumea că este un câștig pentru echipa națională.

Așa cum au spus foarte mulți, la primul lui meci când a fost debutat de Contra. El are calități care se cer în fotbalul modern. Are forță, are viteză și are și o foarte bună relație cu mingea. E un jucător și talentat”, a spus Andrei Vochin.

”Nu îi luai mingea de la picior, nici lui și nici lui Coman. Amândoi o protejau foarte bine. Drăguș era mai tehnic decât Coman la acel moment. Era cu două clase peste Coman. Așa de bun era în momentul când eu am ajuns (n.r. la Viitorul Constanța)”, a spus Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.