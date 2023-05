Faza care l-a încântat cel mai mult pe Ilie Dumitrescu în FCSB – CFR Cluj 1-0: ”Ăștia sunt liderii care decid”

”Roș-albaștrii” și se află acum la mâna lor în lupta la titlu, după ce s-au apropiat la un singur punct de Farul și etapa viitoare vor avea meci direct la Ovidiu cu ”marinarii”.

Ilie Dumitrescu, cucerit de faza unicului gol din derby-ul FCSB – CFR Cluj 1-0

La finalul întâlnirii FCSB – CFR Cluj 1-0, din etapa a 8-a a play-off-ului din SuperLiga, fostul internațional Ilie Dumitrescu a remarcat faza extraordinară creată de elevii lui Elias Charalambous la unicul gol de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

”Minutul 49 a fost decisiv în meciul ăsta. Am văzut-o pe CFR cu centrul de greutate la linia de mijloc, cu presing avansat. Olaru se informează de poziția lui Coman, pasă pe poziție viitoare, Kolinger avea adâncime, Peteleu l-a avut în față pe Coman înainte ca mingea să ajungă la Olaru.

Olaru îl vede, s-a informat înainte, senzațional, pasă în profunzime prin fața lui Kolinger. Lipsă de viteză la Kolinger, iar Coman, într-o formă senzațională. Ăștia sunt liderii care decid astfel de faze”, a declarat Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club de la .

ADVERTISEMENT

Olaru, explicații pentru pasa genială pentru Coman

Florinel Coman, autorul singurului gol al derby-ului cu CFR Cluj, , cel care i-a oferit un assist magistral. ”A fost o pasă extraordinară a lui Darius, îi mulțumesc.

Am scăpat singur, am avut timp să văd portarul, mi-am făcut-o în lateral perfect. Puteam și acum doi ani, trei ani. Mă simt puternic, fizic stau bine și am încredere”, a spus Coman.

ADVERTISEMENT

Căpitanul celor de la FCSB, Darius Olaru, a dezvăluit cum a reușit pasa de geniu pe care i-a oferit-o lui Florinel Coman la singurul gol al derby-ului de pe Arena Națională. ”L-am văzut pe Comi chiar înainte, cred că a fost un aut și am văzut că stă acolo.

Știam că fundașii lor sunt lenți. Mă bucur că ne-a ieșit și că am marcat. În ultimele meciuri, am obținut victorii pe care în alți ani nu le-am fi obținut. Am știut să ne și apărăm. Am arătat mai multă maturitate”, a afirmat Olaru.

ADVERTISEMENT

Florinel Coman a profitat în minutul 49 de o gafă uriașă în defensiva campioanei României, iar după o cursă de la jumătatea terenului în care l-a driblat și pe portarul Scuffet, a trimis mingea în poarta goală. Interesant cum jucătorul a ales să sărbătorească golul extrem de important. A alergat spre banca de rezerve și Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT