FC Argeș – FC Voluntari LIVE stream ora 13:30 în etapa 2 din play-out SuperLiga. Piteștenii nu au mai învins de 15 partide! Echipele de start

FC Argeș: Micle – Tofan, Turda, Dobrosavlevici, Jakolis – Njike, A. Biai, Calcan – Koubemba, Garita. Jobello

Rezerve: Micu, Meza Colli, B. Da Silva, G. Crețu, B. Hanne, Tîrcoveanu, D. Bertrand, G. Oprescu, I. Șerban

Antrenor: Bogdan Argeș Vintilă

FC Voluntari: M. Popa – Ricardinho, P. Matricardi, I. Armaș, – Rață, Sigurjonsson, Meleke, Aliji – M. Lopes, Nemec, Damașcan

Rezerve: J. Fernandez, C. Costin, C. Paz, I. Andres, C. Merloi, H. Tavares, M. Răduț, D. Florea, A. Dumiter

Antrenor: Liviu Ciobotariu