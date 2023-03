Bogdan Vintilă, debut cu stângul pe banca lui FC Argeș: „Sunt sigur că vom cu ieși bine din această situație”

FC Argeș nu a găsit drumul spre victorie nici sub . Au cedat, , și, cu doar 14 puncte, sunt pe penultimul loc, direct retrogradabil, în play-out.

Bogdan Argeș Vintilă își păstrează optimismul în pofida startului ratat: ”Va fi foarte bine pentru noi până la finalul campionatului”

Sosirea unui nou antrenor la timona lui FC Argeș nu a produs șocul așteptat. Piteștenii au cedat cu 0-2 la debutul în play-out după o partidă în care au fost dominați la capitolul posesie și au avut doar două șuturi pe spațiul porții.

ADVERTISEMENT

Bogdan Argeș Vintilă crede însă că echipa sa se poate salva de la retrogradare. ”Mă așteptam să fie un joc greu. Dar pot să scot părțile pozitive, pentru că până la urmă trebuie să vedem și ce am făcut bine.

Am avut un joc mai direct în prima repriză, chiar dacă nu am avut multe șuturi la poartă. Dar pot să spun că jucătorii au avut atitudine.

ADVERTISEMENT

Consider că din ceea ce am văzut, cel puțin în a doua repriză, avem de ce să ne agățăm pentru a crea un joc bun și a aduce rezultate. Este un rezultat care nu ne ajută deloc. Încerc să iau ceea ce este mai bun din acest joc și să mă folosesc de aceste aspecte în viitor.

Trebuie să le ridic moralul, știu că am venit și m-am înhămat la o muncă foarte grea. Trebuie să avem răbdare și să muncim în continuare pentru a ne atinge obiectivul.

ADVERTISEMENT

Jucătorii sunt uniți. Din ce am văzut eu și din ce am discutat cu ei, își doresc foarte mult să iasă din această situație. Au înțeles că situația echipei e pe primul loc. Din ce am observat, am speranțe.

Situația se complică, dar nu este decisiv acest joc. Era bună o victorie pentru moral, pentru suporterii noștri, dar vom munci mai mult și eu zic că va fi foarte bine pentru noi până la finalul campionatului. Ăsta e fotbalul, sunt sigur că vom ieși bine din această situație”, a spus, .

ADVERTISEMENT

”Caracterele se văd în momentele grele”

Și Andreas Calcan, numărul 10 al argeșenilor, este optimist că echipa sa se poate salva. ”Era un nou început. Un campionat nou, play-out-ul. Trebuia să-l începem bine. Dar n-a fost să fie în seara aceasta.

ADVERTISEMENT

Au fost multe transferuri, și-n iarna aceasta, și este greu să legi și să faci relații de joc într-o perioadă scurtă de timp. Trebuie răbdare. N lipsește omogenitatea, dar n-avem ce face.

Acesta este fotbalul, trebuie să mergem înainte, să jucăm pe calitățile noastre. Să jucăm cum am făcut-o a doua repriză, pentru că eu cred că a fost una mai bună. În prima repriză am fost sub nivelul jocului. Trebuie mai mult, este clar, ca să putem obține puncte. Nu ne este teamă de retrogradare, de baraj.

Trebuie să luptăm până la capăt. Din primul minut până în ultimul, pentru orice minge. Numai așa putem să o scoatem la capăt. Prin atitudine, prin luptă. Caracterele se văd în momentele grele”, a spus și Andreas Calcan.