FC Barcelona, lovitură pentru marea rivală, Real Madrid. Un campion al Europei vrea să ajungă pe Camp Nou

Schimbarea la față a lui FC Barcelona urmează să fie radicală în viitorul sezon. Și dacă nu au capacitatea să lupte cu Real Madrid pentru nume precum Kylian Mbappe sau Erling Haaland, nu lipsesc loviturile date marii rivale.

Unul dintre exemple este Antonio Rudiger. Intrat în ultimele șase luni de contract, acesta a refuzat, în iarnă, propunerea actualului club. Pentru că nu a primit salariul dorit.

La momentul repectiv cu Real Madrid. Și toată lumea îl vedea pe Bernabeu. Mai cu seamă că acum Chelsea este în imposibilitate de a semna noi contracte, până la lămurirea situației clubului după sancțiunile contra lui Roman Abramovich.

Numai că, lovitură de teatru. că agentul său, Sahr Sensie, a fost văzut în Catalunya. Unde a negociat, timp de trei ore, cu directorul sportiv al FC Barcelona, Mateu Alemany, și directorul tehnic Jordi Cruyff. Și aceasta în pofida faptului că Rudiger mai este și-n vizorul lui Manchester United, Newcastle sau Bayern Munchen.

🚨Exclusive : Secret negotiations in Barcelona! On Wednesday night Alemany, Cruyff & ARs agent Senesie met in the hotel „The Barcelona Edition“. The appointment went three hours. Barca wants Rüdiger as a free agent!

— Florian Plettenberg (@Plettigoal)