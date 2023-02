FC Barcelona – Manchester United, ora 19:45, în turul play-off-ului pentru optimile Europa League. Echipele de start

Joi, 16 februarie, are loc manșa tur a celor opt partide programate în play-off-ul de Europa League, un fel de 16-imi ale celei de-a doua competiții europene. Sunt multe meciuri de calibru, Leverkusen – AS Monaco, FC Sevilla – PSV Eindhoven, Ajax – Union Berlin, Salzburg – AS Roma, dar de departe partida vedetă va avea loc pe stadionul Nou Camp din Barcelona între formația catalană și Manchester United, un joc oricând demn de finala Champions League, nu de un play-off oarecare.

FC Barcelona – Manchester United domină programul meciurilor din turul play-off-ului pentru optimile Europa League

Sunt foarte multe nume mari din fotbalul european care vor părăsi Europa League după cele două meciuri din play-off, nereușind să ajungă nici măcar în faza optimilor, echipe care oricând s-ar fi putut bate cu șanse reale și în Champions League și în fazele superioare ale competiției în care se află acum, dacă ar fi reușit să câștige grupele din care au făcut parte în prima fază.

Clar că meciul dintre FC Barcelona și Manchester suscită un interes enorm, pentru că vorbim despre două dintre cele mai galonate cluburi de pe continent, cu numeroase trofee europene, nu mai vorbim despre cele naționale, în vitrine. Dar și confruntările Leverkusen – AS Monaco, FC Sevilla – PSV Eindhoven, Salzburg – AS Roma ori Ajax contra revelației Bundesliga, Union Berlin, promit spectacole magice.

EUROPA LEAGUE tur play-off

Joi, 16 februarie

ora 19:45

FC Barcelona – Manchester United

Ajax – Union Berlin

Salzburg – AS Roma

Șahtior Donețk – Rennes la Varșovia pe stadionul Legia

ora 22:00

Sporting Lisabona – Midtjyland

Juventus – FC Nantes

FC Sevilla – PSV Eindhoven

Leverkusen – AS Monaco

Cine transmite la TV partida FC Barcelona – Manchester United din turul play-off-ului pentru optimile Europa League

Din păcate, deși sunt atât de multe meciuri de foarte bună calitate, doar unul singur din cele opt va putea fi urmărit în direct pe micile ecrane și acesta va fi cel de pe Camp Nou, dintre FC Barcelona și Manchester United, pe care îl veți putea viziona în direct și în exclusivitate numai pe canalul Pro Arena.

Și acest lucru este posibil numai ca urmare a faptului că jocul Lazio – CFR Cluj, al singurei echipe românești aflată în play-off-ul pentru optimile Conference League, are loc de la ora 22:00. Toate aceste partide care nu pot fi urmărite în direct din Europa League, dar și meciul de pe Camp Nou pot fi vizionate însă în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO.

ora 19:45 FC Barcelona – Manchester United (Pro Arena)

FC Barcelona – Manchester United a fost de două ori finala Champions League

Zeița Fortuna nu a fost deloc generoasă nici cu FC Barcelona, nici cu Manchester United. Le-a așezat față în față într-o etapă extrem de timpurie din actuala ediție a Europa League, astfel încât una dintre ele nu se va putea bate pe mai departe pentru cucerirea trofeului. Toate biletele pentru meciul de pe Camp Nou au fost deja vândute, se va juca așadar cu casa închisă pe un stadion de peste 90.000 de locuri!

Catalanii nu îi vor avea pe accidentații Sergio Busquets, punctul de echilibru din zona mediană și pe atacantul francez . United are un pomelnic de absenți: Eriksen, McTominay, Martial, Van de Beek și ultimul intrat pe listă, brazilianul Anthony. Cele două echipe au jucat în 2009 și 2011 finala Champions League, de fiecare dată câștigând catalanii, pregătiți de Pep Guardiola, cu 2-0 și respectiv 3-1.

Radu Petrescu va arbitra FC Sevilla – PSV Eindhoven, după ce a greșit grav în FC Voluntari – FCSB în SuperLiga

Un alt meci foarte interesant se va juca la Sevilla, între recordmana de succese în Europa League, echipa locală, cu 5 trofee în palmares, și PSV Eindhoven. Meciul va fi condus de o brigadă din România, , omul care s-a făcut de râs în SuperLiga la partida FC Voluntari – FCSB, când l-a iertat de eliminare pe Edjouma de la FCSB pentru un atac criminal pe fața lui Armaș. Este singurul arbitru român delegat în această primă săptămână de la reluarea cupelor europene, iar arbitru VAR va fi Ovidiu Hațegan.

Câștigătoarea primei ediții a Conference League, AS Roma, va avea o deplasare infernală în Austria, pe terenul lui Salzburg, care este foarte greu de bătut acasă. Un meci deschis oricărui rezultat și probabil bogat în goluri va fi Leverkusen – AS Monaco, iar întâlnirea dintre Ajax și Union Berlin se anunță interesantă ca urmare a faptului că echipa germană este o mare specialistă a jocului pe contraatac.