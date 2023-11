FC Bihor – Dinamo, ora 20:30, în etapa 2 din grupa C a Cupei României Betano. Echipa de start a „câinilor”

Meciul FC Bihor – Dinamo are loc vineri, 3 noiembrie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 2-a din grupa C a Cupei României Betano. ar Dinamo a terminat la egalitate cu FC U Craiova 1948. O victorie a alb-roșiilor, care ar fi normală, ar face să existe patru echipe cu patru puncte înainte de ultima rundă, FCSB, FC U Craiova 1948 și Oțelul având deja acest punctaj.

Unde se joacă meciul FC Bihor – Dinamo din Cupa României Betano

Confruntarea FC Bihor – Dinamo se desfășoară vineri, 3 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, în etapa a 2-a a grupei C din Cupa României Betano. Meciul este așteptat cu are are posibilitatea de a vedea la lucru și câinii roșii după ce în prima etapă aici a evoluat FCSB, câștigătoare cu 2-0.

ADVERTISEMENT

FC Bihor are ca obiectiv pentru acest sezon revenirea, după o lungă perioadă de timp, în eșalonul secund. La Oradea stadionul Iuliu Bodola arată bine, are instalație de nocturnă iar suprafața de joc este destul de bună. În tribune va fi mult public, Dinamo fiind întâmpinată la sosire de mai mulți suporteri din Oradea și din județul Bihor, care au ținut să îi aștepte.

Cine transmite la TV partida FC Bihor – Dinamo

Partida FC Bihor – Dinamo se joacă vineri, 3 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea, în etapa a 2-a din grupa C a Cupei României Betano și va fi transmisă în direct la TV pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Oradea vineri, 3 noiembrie, nu va mai fi acea vreme însorită din ultimele două săptămâni. Dimpotrivă, condițiile meteo se schimbă radical, în sensul în care cerul va fi mai toată ziua acoperit și se anunță reprize de preciptații de mai multe ori de-a lungul zilei. Vor fi 20 de grade la amiază, probabil în jur de 16 grade.

Ce absențe sunt în întâlnirea FC Bihor – Dinamo

Deși este un spectacol deosebit pentru oraș și pentru iubitorii fotbalului din județ, nu numai din Oradea, și antrenorul gazdelor, Florin Farcaș a decis să nu bage toți titularii din formula standard, mergând pe o variantă 50-50 la sută, pentru că urmează peste câteva zile meci de campionat.

ADVERTISEMENT

În schimb, Ovidiu Burcă acordă prioritate campionatului, deși spune că este importantă calificarea în sferturile Cupei. Pe care o va ataca un Dinamo în varianta secundă, Burcă schimbând complet liniile, ca la hochei. Vor apărea Began în poartă, Larrucea la mijloc și Ghezali în atac, jucători care de multă vreme nu au mai prins echipa.

Cote la pariuri la jocul FC Bihor – Dinamo

Cum Dinamo este totuși echipă de primul eșalon casele de pariuri nu s-au mai uitat la locul ocupat de câini în clasament, unul de retrogradare și nici la faptul că majoritatea oamenilor de bază nu vor fi pe teren și văd pe bucureșteni drept mari favoriți cu cota de 1,60. Orădenii au primit 5,75 pentru a produce o oarecare surpriză.

ADVERTISEMENT

Și la capitolul șansă dublă, vorbim doar de opțiunea 1X, cota acordată echipei locale pentru a nu pierde este excelentă, 2,55. Iar dacă în acest meci FC Bihor va reuși să marcheze măcar o dată vor avea cota de 1,90, foarte bună, pentru că privind cele două distribuții posibilitatea ca Oradea să înscrie nu e deloc mică.