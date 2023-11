FC Botoșani – FC Voluntari 2-1, în etapa a 16-a din SuperLiga. Gazdele întorc spectaculos rezultatul

Meciul FC Botoșani – FC Voluntari are loc duminică, 12 noiembrie, cu începere de la ora 13:30, în cadrul etapei a 16-a din SuperLiga. Moldovenii au stabilit cel mai trist record din istoria clubului, nici o victorie în prima parte a campionatului, dar încă nu au pierdut speranța evitării retrogradării. O victorie acum ar fi imensă gură de oxigen.

Unde se joacă meciul FC Botoșani – FC Voluntari

Meciul FC Botoșani – FC Voluntari se dispută duminică, 12 noiembrie, de la ora 13:30, pe stadionul Muncipal din localitatea moldoveană, în etapa a 16-a din SuperLiga. Este o partidă la care putem înregistra din păcate un record negativ la capitolul spectatori, cei din Botoșani venind in număr din cei în ce mai mic la meciuri ca urmare a situației în clasament a echipei.

FC Voluntari este fotmația care nu are suporteri la meciurile din deplasare, pentru că la partidele de acasă abia adună ceva mau mult de o mie de oameni în tribune. Pentru gazde abandonul publicului nu e deloc un lucru bun, deoarece acum era mia mult ca oricând nevoie de aportul suporterilor.

Cine transmite la TV partida FC Botoșani – FC Voluntari

Partida FC Botoșani – FC Voluntari se joacă duminică, 12 noiembrie, de la ora 13:30, pe stadionul Municipal din localitate, în etapa a 16-a din SuperLiga și va putea fi urmărită pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Duminică, 12 noiembrie, la Botoșani va fi o vreme total potrivnică fotbalului. Toată ziua va fi un cer închis iar ploaia va fi la ea acasă, urmând a cădea în mai multe reprize de-al lungul zilei iar starea gazonului sigur va avea mult de suferit. Vor fi doar 9 grade la ora meciului, deci destul de frig pentru jucători și încă un argument pentru foarte puțină lume. Partida va fi arbitrată de Szabolcs Kovacs, fratelele arbitrului nr.1 din România, Istvan Kovacs.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Botoșani – FC Voluntari

pe terenul campioanei Farul, Valeriu Iftime a decis să îl mențină pe bancă, măcar până la sfârșitul anului, pe interimarul Andrei Patache. Acesta e lipsit în continuare de aporutl fundașului Sadiku și al golgeterului Mailat, încă nerecuperați după grave accidentări iar Pinson este în continuare suspendat pentrru implicare în pariuri. În schimb a fost reprimit al doilea parior, atacantul Drole.

Judecând normal acela trebuie să fi fost un meci mult mai greu decât cel de pe terenul lanternei dar Ilie Poenaru le-a cert jucătorilor să uite de succesul de la Cluj și să dea totul în această partidă. În continuare talentatul George Merloi este absent cam până în martie 2024.

Cote la pariuri la jocul FC Botoșani – FC Voluntari

Deși nu are nici o victorie și este lanterna roșie iar FC Voluntari tocmai vine după victoria de pe terenul lui U Cluj casele de pariuri acordă o cotă superioară, e drept, nu foarte mare, 2,60 față de 3,00 pentru ilfoveni, gazdelor. Șansă dublă 1X are cotă de 1,45 iar șansă dublă X2 de 1,55. Un gol al moldovenilor are cotă de 1,40 iar o reușită a oaspeților ajunge la 1,50.

Sunt foarte multe meciuri directe între cele două echipe din 2015 încoace, mai precis nu mai puțin de 12. Botoșani și-a tăiat consistent partea leului, reușind să câștige în șapte rânndri. De trei ori s-a consemnat rezultatul de egalitate și de două ori a avut câștig de cauză gruparea ilfoveană.