FC Botoșani – Politehnica Iași deschide etapa 24 din SuperLiga. Echipele de start

În perioada vineri, 2 februarie – luni, 5 februarie, au loc partidele din cadrul etapei a 24-a din SuperLiga. Se vor juca, de această dată, exact câte două meciuri în fiecare zi. Meciurile FCSB – Farul, Petrolul – CFR Cluj, Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova și Rapid – Oțelul se anunță cele mai atractive, dar acest lucru nu înseamnă că restul partidelor nu pot oferi multe momente interesante, cu fotbal de nivel bun.

Programul etapei a 24-a din SuperLiga

Vineri, 2 februarie

ora 17:00 FC Botoșani – Politehnica Iași (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 2)

ora 20:00 FC U Craiova 1948 – Dinamo (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Sâmbătă, 3 februarie

ora 17:00 Petrolul – CFR Cluj (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

ora 20:00 Rapid – Oțelul (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Duminică, 4 februarie

ora 13:00 U Cluj – UTA (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 2)

ora 15:30 Sepsi Sf. Gheorghe – Universitatea Craiova (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Luni, 5 februarie

ora 17:00 FC Voluntari – FC Hermannstadt (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 2)

ora 20:00 FCSB – Farul (Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Derby-ul suferinței din Moldova, FC Botoșani – Politehnica Iași, deschide etapa a 24-a din SuperLiga

Runda a 24-a din SuperLiga debutează vineri, 2 februarie, de la ora 17:00, pe stadionul Municipal din Botoșani, cu un joc foarte tare. Un derby al Moldovei, dar un derby al suferinței, pentru că atât FC Botoșani cât și Politehnica Iași sunt jos și au ca obiectiv supraviețuirea sau în cazul gazdelor, în primul rând evitarea retrogradării directe.

Patronul botoșănenilor, Valeriu Iftime, spune că va face orice efort pentru ca echipa să nu retrogradeze și a adus un atacant argentinian, care însă nu poate evolua în acest meci, pentru că abia a sosit. Ieșenii au probleme serioase de lot, portarul titular Lung Junior fiind accidentat, iar unul dintre mijlocașii cheie, italianul Marchioni, este suspendat.

Adrian Mititelu se teme de „roș-albi” în meciul FC U Craiova 1948 – Dinamo

Dinamo este cu cuțitul la os, spectrul retrogradării fiind tot mai serios. Câinii sunt obligați să joace fiecare meci la victorie, fie că sunt acasă sau pe teren străin. Acum merg la Craiova, unde vine după două eșecuri la rând, 3-4 în Giulești cu Rapid, după ce a condus cu 3-1 în minutul 75, și 0-1 cu Farul, oltenii fiind văduviți de un penalty clar.

La Dinamo e furtună în toată regula, pentru că a început epurarea jucătorilor străini mai vechi, deoarece trebuie respectat numărul de străini permis în lot. Echipa a jucat chiar bine în derby-ul cu Rapid, dar a capotat în ultimele minute.

Un nou episod din serialul finul contra nașul în FCSB – Farul

Liderul FCSB, care parcă e un robot programat numai să câștige, va evolua pe Arena Națională contra unei echipe care a început bine acest an, Farul Constanța. Va fi un nou episod din confruntarea dintre finul Gigi Becali și nașul Gică Hagi. Gigi Becali se luptă de zor să mai scape de doi jucători, Dorin Rotariu, care cu greu a acceptat rezilierea amiabilă a contractului, și , despre care se spune că Olympiacos Pireu ar oferi 450.000 de euro.

Alt meci important din zona luptei pentru primul loc se va desfășura pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Petrolul, neînvinsă în primele două jocuri din acest an, va da replica echipei lui Adrian Mutu, CFR Cluj, la prima partidă pe banca ardelenilor în deplasare. Petrolul a mai câștigat forță în atac odată cu reîntoarcerea lui Irobiso, dar și Clujul are o soluție excelentă în ofensivă, Peter Michael, care a și marcat la meciul de debut.

Reușește Cristiano Bergodi să rupă invincibilitatea Oțelului în deplasare?

care are șase puncte din primele două etape din acest an, va evolua acasă în fața unui adversar foarte greu. Este vorba despre Oțelul Galați, trupa lui Dorinel Munteanu fiind singura din SuperLiga care încă nu a putut fi răpusă de nici o echipă gazdă.

Meci foarte încins la Sfântu Gheorghe, cu luptă pentru play-off. Deja bulgarul Ivaylo Petev este serios în corzi la Universitatea Craiova și dacă va pierde am putea asista la o demitere record, după numai câteva meciuri. În schimb, la Sepsi a revenit sub formă de împrumut fundașul Andres Dumitrescu de la Slavia Praga, dar nu va fi convocat acum. Sepsi a pierdut etapa trecută la Arad primul meci sub comanda lui Bernd Storck.