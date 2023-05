FC U Craiova 1948 – FC Argeș 2-1, în etapa 8 din play-out SuperLiga. Chițu reușește “dubla”. Cartonaș roșu anulat cu VAR! Video

Meciul FC U Craiova 1948 – FC Argeș are loc duminică, 24 mai, cu începere de la ora 18:15, în cadrul etapei 8 din play-out-ul SuperLigii. Oltenii și-au asigurat prezența la barajul de play-out pentru Conference League, în timp ce piteștenii încearcă să evite retrogradarea directă.

Unde se joacă meciul FC U Craiova 1948 – FC Argeș

Confruntarea FC U Craiova 1948 – FC Argeș se desfășoară duminică, 14 mai, de la ora 18:15, pe stadionul Ion Oblemenco din capitala județului Dolj, în etapa 8 din play-out-ul SuperLigii. Este momentul pentru ultimul meci din play-out jucat acasă de echipa patronată de Adrian Mititelu.

Cum echipa lui Nicolo Napoli și-a asigurat prezența în barajul pentru locurile europene este de așteptat ca mii de suporteri să vină la meci pentru a-i susține pe ”alb-albaștrii” din Bănie. Vor fi însă prezenți și ceva fani ai Argeșului, distanța Craiova – Pitești fiind ușor de parcurs. Nicolo Napoli nu a mai comentat în niciun fel posibila sa demitere.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova 1948 – FC Argeș

Partida FC U Craiova 1948 – FC Argeș se joacă duminică, 14 mai, de la ora 18:15, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Banilor, în etapa 8 din play-out-ul SuperLigii și va fi transmisă pe micile ecrane de cele trei posturi de televiziune, Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

Dacă la Mioveni, de bine, de rău, duminică și luni cerul va fi doar înnorat, cu slabe șanse de precipitații, la Craiova lucrurile vor sta mult mai rău. Începând chiar de duminică, 14 mai. și continuând cel puțin trei-patru zile ploaia va fi nou dominantă, deși maxima va atinge 18 grade la ora amiezii, iar în zilele ce vor urma va urca și până la 24 de grade.

Ce absenţe sunt în întâlnirea FC U Craiova 1948 – FC Argeş

FC U Craiova unde va întâlni pe FC Voluntari, dar la mijloc este stabilirea echipei gazdă pentru acest joc. Pentru a aduce meciul în Bănie, elevii lui Nicolo Napoli trebuie să termine peste ilfoveni în clasament și au nevoie de punctele din partida cu piteștenii.

entru soarta echipei fanion a judeţului. ”Vulturii violeţi” sunt obligaţi să câştige pentru a putea spera la un miracol în ultima etapă. Antrenorul Bogdan Vintilă i-a lăsat din nou în afara lotului pe Marius Constantin, Celestine, Vianna şi Donisa, dar foarte probabil va începe din primul minut în atac cu Garita.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova 1948 – FC Argeş

Pentru casele de pariuri echipa care are prima şansă în acest meci este cea craioveană, la o cotă de 1,80. Dacă FC Argeş face meciul anului şi este ea cea care culege cele trei puncte cota va fi de 5,00. Şansă dublă 1X are o cotă foarte mică de 1,20, echipa piteşteană la varianta X2 are cota de 2,00, iar gol marcat de oaspeţi ajunge la 1,75.

Sunt doar câteva meciuri între cele două echipe, sezonul acesta şi cel anterior, şi FC Argeş are o singură victorie, pe teren propriu în ediţia precedentă. În rest sunt numai succese ale echipei oltene, în acest sezon piteştenii nici măcar nu au marcat gol, pierzând acasă cu 2-0 şi cu 1-0 în Bănie.