FC U Craiova 1948 – FC Voluntari, Live stream ora 18:00 în etapa 4 din play-out SuperLiga. Duel pentru primele două locuri. Echipele de start

Meciul FC U Craiova 1948 – FC Voluntari are loc vineri, 14 aprilie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul etapei a 4-a din play-out-ul SuperLigii. Oltenii vin după un reconfortant succes cu 3-1 la Mediaș contra lui U Cluj și se află pe locul 8, adică 2 din play-out, cu 26 de puncte.Ilfovenii, neînvinși în cele trei runde, ocupă poziția 10, adică 4 în play-out, cu 22 de puncte.

Unde se joacă meciul FC U Craiova 1948 – FC Voluntari, în etapa 4 din play-out SuperLiga

Întâlnirea FC U Craiova 1948 – FC Volutnari se dispută vineri, 14 aprilie, de la ora 18:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Cetatea Băniei, în etapa 4 din play-out-ul SuperLigii.

Ilfovenii vin deciși să câștige, deoarece speră în continaure să termine pe unul dintre primele două locuri și a juca astfel barajul de Conference League. Speranțele echipei lui Liviu Ciobotariu sunt susținute de faptul că echipa se află într-un moment bun, fiind neînvinsă de nmai multe etape.

La Craiova va fi o problemă pentru cei de la FC Voluntari, pentru că vor trebui să suporte și presiunea fanilor echipei lui Mititelu, recunoscuți a fi unii dintre cei mai dificli suporteri din SuperLiga. Extrem de conflictuali, ei au generat mai probleme echipei prin comportamentul lor, mergând până la suspendarea meciului de la Sfântu Gheorghe, pentru scandări xeonofobe și rasiste, meci ulterior rejucat.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova 1948 – FC Voluntari

Partida FC U Craiova 1948 – FC Voluntari se joacă vineri, 14 aprilie, de la ora 18:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, în etapa 4 din play-out. Este transmisă în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 2. O mai puteţi urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE STREAM.

Din păcate pentru iubitorii fotbalului din Cetatea Banilor, vineri, 14 aprilie, nu vom avea un timp prielnic fotbalului. Va fi o vreme închisă pe tot parcursul zilei şi ceea ce este cel mai rău sunt mari şanse de precipitaţii în reprize în mai multe rânduri, inclusiv la ora meciului. Maxima din termometre va fi de 15 grade la ora amiezii.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC U Craiova 1948 – FC Voluntari

a mai liniştit puţin apele tulburi din vestiarul oltenilor. are aceleaşi probleme de lot din partidele anterioare, evident cea mai grea fiind nerecuperarea mijlocaşului belgian Baeten. Nici Vlad Achim şi Paramattiv nu sunt refăcuţi.

Liviu Ciobotariu rămâne doar cu închizătorul ceh Droppa pe lista absenţilor, ceea ce nu este nici cea mai mică problemă. În rest, toate piesele grele ale ilfovenilor, fundaşii Armaş şi Matricardi, mijlocaşii Sigurjonsson, Meleke şi Raţă şi atacanţii Damaşcan şi Nemec sunt apte de joc.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova 1948 – FC Voluntari

Meciul de la Craiova este destul de echilibrat. Echipa locală are cotă 2,35 pentru a câştiga, în timp ce oaspeţii au cotă de 3,50. Şansă dublă „1X” are cotă 1,35, iar şansă dublă „X2” are cotă de 1,65. Un gol marcat de olteni ajunge la cota de 1,35, iar o reuşită a ilfovenilor are 1,55. Dacă se vor marca două goluri minim în meci vom sjunge ls cota de 1,50.

Nu sunt foarte multe meciuri între cele două echipe. În campionat, în acest sezon fiecare echipă s-a impus acasă, dar în urmă cu un an ilfovenii au fost naşii echipei lui Adrian Mititelu, cu victorii în ambele partide. FC U Craiova mai echilibrat bilanţul prin succesul din acest an din Cupa României.