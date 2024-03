ca echipa lui Adrian Mititelu să promoveze în SuperLiga. Finanțatorul celor de la Universitatea Craiova vrea ca rivala din oraș să ajungă în play-off anul viitor din motive financiare.

Mihai Rotaru s-a dat de gol: „Am fost fanul numărul 1 ca să promoveze Mititelu” Îi vrea acum retrogradați?

că nu își dorește ca formația lui Adrian Mititelu să retrogradeze, iar acest lucru ține de motivele financiare. Astfel, pentru finanțatorul Universității Craiova înseamnă o deplasare mai puțin și bani salvați din bugetul echipei.

Totodată, patronul oltenilor își dorește ca FCU Craiova să se califice în play-off sezonul viitor, tot din motive logistice. Pe lângă acest lucru, Rotaru susține că și-a dorit ca echipa lui Mititelu să revină în primul eșalon pentru a stabili un lucru important.

Omul de afaceri a adus aminte că au existat discuții legate de faptul că FCU ar avea cea mai mare parte a fanilor din Craiova, iar promovarea ar fi stabilit acest lucru. Însă, după ce a urcat în Liga 1, Universitatea Craiova a arătat că are mai mulți suporteri decât formația lui Adrian Mititelu.

“Nu vreau să discut despre alte echipe. Nu, de ce? Am fost fanul lor numărul 1 ca să promoveze. Îmi doresc să rămână pentru logistică, să nu avem o deplasare în plus, să joc acasă. Dacă intră și în play-off, în loc să am două deplasări foarte lungi, stau acasă. La anul zic.

Da, pentru că aveam acele dispute. Lumea spunea că ‘O să vedeți când va veni Mititelu în Liga 1 unde vor fi suporterii’. Raportul s-a văzut. 9 la 1 în favoarea noastră.

Astfel, stăteam cu acest miraj, Mititelu mai mulți suporteri. Nu aveam cum să demonstrăm altfel decât să vină în Liga 1 și să se vadă realitatea”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Rotaru, săturat până peste cap de deplasări

Mihai Rotaru a mai spus că își dorește ca în eșalonul de elită al României să existe mai multe echipe din sudul țării. Patronul Universității Craiova a dat și câteva exemple. Acest lucru, pentru ca echipa sa să nu mai facă atât de multe deplasări costisitoare .

“Acum avem meciul cu Rapidul acum și pentru noi e mult mai important acesta. Este un meci în deplasare pentru noi, dar suntem în Craiova. Ce să îți dorești mai mult?

Dacă ar putea să fie 4 echipe din Craiova, două în Slatina, una în Severin și două la Pitești, Mioveni și FC Argeș, eu aș fi cel mai fericit. Pentru că nu mai facem deplasări lungi, nu mai plătim avioane”, a mai spus patronul Universității Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru, despre FCU Craiova în SuperLiga