FC U Craiova a pierdut procesul cu un jucător plecat de la echipă în vara trecută. Câți bani trebuie să-i dea Adrian Mititelu

”Juveții” și-au căutat dreptatea la forul mondial cu Terell Ondaan, jucător născut în Olanda dar care joacă pentru naționala Guyanei, care a părăsit formația cu un an înainte de expirarea contractului.

FC U Craiova, bună de plată după ce a pierdut procesul cu jucătorul Terell Ondaan

FC U Craiova a deschis un proces la FIFA în care cerera suspendarea jucătorului pentru patru luni și solicita daune de 50.000 de dolari pentru nerespectarea înțelegerii, dar forul de la Nyon nu a dat dreptate clubului.

Terell Ondaan a deschis și el o acțiune la forul mondial în care dorea să obțină rezilierea contractului din cauza unor restanțe salariale și achitarea integrală a contractului până la final, iunie 2023, în total 120.600 de euro.

Conform , FIFA i-a acordat dreptate parțial fotbalistului și a obligat clubul patronat de Adrian Mititelu să-i plătească acestuia 4.016 euro, sumă rămasă neachitată din restanța reclamată de 15.600 de euro, salariul și chiria pentru lunile mai și iunie 2022, dar a respins cererea prin care acesta dorea și banii pentru sezonul recent încheiat.

Ondaan, în vârstă de 29 de ani, a plecat în iunie 2022 să joace pentru naționala Guayanei, iar apoi nu s-a mai prezentat la pregătirile echipei. FC U Craiova a amenințat că va cere sancționarea lui la FRF, iar jucătorul a trimis o adresă prin care înștiința faptul că a fost testat pozitiv la Covid-19 în perioada în care s-a aflat la lot.

Oltenii, probleme și cu Andre Duarte

FC U Craiova are probleme în acest momente și cu fundașul portughez Andre Duarte. Jucătorul a semnat cu formația italiană Reggiana, deși Adrian Mititelu susține că mai are un an de contract cu gruparea sa.

În ciuda faptului că fotbalistul a ales să plece la echipa din Serie B, patronul ”juveților” este convins de faptul că și a anunțat că îl așteaptă pe portughez să se întoarcă la antrenamente.

Andre Duarte s-a aflat și , dar managerul general Mihai Stoica a recunoscut faptul că acesta este interesant doar dacă devine jucător liber de contract.

”Duarte liber e un subiect, Duarte sub contract cu FC U Craiova e un alt subiect. Eu nu am văzut niciun act ca să mă pronunț, nu pot să spun eu acum ce cred, pentru că oricum nu contează. Contează decizia FIFA, nu opinia mea”, declara oficialul ”roș-albaștrilor”.