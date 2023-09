FC U Craiova – Oțelul Galați 0-0, în etapa 10 din SuperLiga! Ocazie mare pentru olteni

Meciul FC U Craiova 1948 – Oțelul Galați are loc vineri, 22 septembrie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul etapei a 10-a din SuperLiga. Oltenii au reușit etapa trecută să se impună cu 1-0 pe Arena Națională, în fața lui Dinamo în timp ce gălățenii constituie deja un fenomen de studiu inclusiv în fotbalul european, având opt egaluri din nouă meciuri în SuperLiga, singurul eșec fiind acasă cu FCSB. După cum se vede însă nu există nici o victorie încă pentru trupa lui Dorinel Munteanu.

Unde se joacă meciul FC U Craiova 1948 – Oțelul Galați

Întâlnirea FC U Craiova 1948 – Oțelul Galați se dispută vineri, 22 septembrie, de la ora 18:00, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, în etapa a 10-a din SuperLiga. Rezultatele foarte bune ale echipei patronate de familia Mititelu, deși cu un preparator fizic pe bancă, Dan Vasilică, nu i-au impresionat pe fanii Craiovei 1948, care, în continuare, au ce au cu familia Mititelu și forma de protest este refuzul de a veni la stadion.

Un refuz care lovește în munca jucătorilor, aceștia făcând și meciuri bune și rezultate pe măsură, care dau reale speranțe, dacă se va continua așa, la un loc de play-off. Totuși, Adrian Mititelu Junior a luat până la urmă , o alegere locală, care, evident, irită și mai mult relațiile cu fanii, care așteptau un nume sonor. Paul Răducan este noul antrenor al oltenilor.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova 1948 – Oțelul Galați

Partida FC U Craiova 1948 – Oțelul Galați se joacă vineri, 22 septembrie, de la ora 18:00, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, în etapa a 10-a din SuperLiga și va putea fi urmărită pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Craiova vineri, 22 septembrie, ne vom întoarce la zilele fierbinți ale verii. Cerul va încremeni senin pe tot parcursul zilei, fără nici o șansă de a cădea un strop de precipitații. Temperatura maximă va urca serios în termometre până la 31 de grade și sâmbătă va fi și mai și, cu maximă de 34 de grade. La ora partidei vor fi în jur de 28-29 grade, mult pentru această perioadă a anului. Arbitrul partidei este Marcel Bîrsan din București.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC U Craiova 1948 – Oțelul Galați

FC U Craiova s-a descurcat etapa trecută și a câștigat la București contra lui Dinamo, deși pe teren nu s-au aflat doi dintre jucătorii cheie din faimoasa triadă de B, adică Bahassa, pedepsit de club pentru un act de indisciplină și Bauza, probleme medicale, dar singurul B rămas, belgianul Baeten a adus cele trei puncte. Rămâne de văzut ce decizie va lua noul antrenor, Paul Răducan, în privința lui Bahassa.

Dorinel Munteanu este unul dintre tehnicienii care nu se pot plânge de probleme serioase de lot și își poate alcătui, în funcție și de profilul adversarului, formula de start cea mai potrivită. Evident, antrenorul Oțelului este și el exasperat de faptul că au trecut nouă etape fără ca echipa sa să câștige vreun meci, dar ia în considerare și partea plină a paharului, faptul că gălățenii chiar sunt greu de ucis, cu un singur eșec până la acest moment.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova 1948 – Oțelul Galați

Deși Oțelul Galați chiar dă fiori tuturor, pentru că în nouă etape doar FCSB a putut-o învinge, casele de pariuri cred că FC U Craiova 1948 ar avea capacitatea de a deveni a doua echipă care pune la respect trupa lui Dorinel Munteanu. Prin urmare oltenii au primit cotă de 2,00 pentru a obține cele trei puncte iar gălățenii au 3,90 pentru a da ei lovitura și a obține astfel primul succes de la revenirea în SuperLiga.

Șansă dublă 1X are cotă de 1,28 iar șansă dublă X2 ajunge la cota de 1,80, o cotă cu adevărat foarte mare și deloc imposibilă. Un gol înscris de gazde are cotă de numai 1,25 iar o reușită a oaspeților are cotă de 1,55. Peste 1,5 goluri ajunge la cota 1,35, ceea ce ar sugera că se vor marca minim două goluri. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit niciodată până acum.