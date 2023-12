FC U Craiova 1948 – Petrolul, ora 17:30, în etapa 21 din SuperLiga. Meciul care deschide runda

Meciul FC U Craiova 1948 – Petrolul are loc marți, 19 decembrie, cu începere de la ora 17:30, în cadrul etapei a 21-a din SuperLiga, ultima din acest an. Oltenii vin după două victorii consecutive, ultima pe terenul celor de la Voluntari. Prahovenii au avut 84 de minute om în plus etapa trecută acasă, cu Rapid, dar tabela a rămas nemodificată până la final.

Unde se joacă meciul FC U Craiova 1948 – Petrolul

Întâlnirea FC U Craiova 1948 – Petrolul se dispută marți, 19 decembrie, de la ora 17:30, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei. Ca urmare a permanentelor dispute cu familia Mititelu, care patronează clubul, la stadion numărul suporterilor prezenți a fost destul de scăzut până acum, dar antrenorul Giovanni Constantino face apel la fani să vină acum în număr mare la ultima partidă din 2023.

Tehnicianul italian susține că prezența suporterilor are un efect foarte mare asupra jucătorilor, care au altă energie, transferată din tribune. Chiar și așa, este greu de crezut că în tribune vor fi mai mult de 5000 de spectatori și aceia reprezentând o cifră mare pentru partidele de acasă ale echipei familiei Mititelu.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova 1948 – Petrolul

Partida FC U Craiova 1948 – Petrolul se joacă marți, 19 decembrie, de la ora 17:30, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, în etapa a 21-a din SuperLiga și va fi televizată pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Craiova marți, 19 decembrie, va fi o vreme destul de plăcută pentru această perioadă a anului, cu cer variabil, mai mult senin, fără pericole de ploaie sau ninsoare. Temperatura maximă a zilei va ajunge la ora prânzului la 8 grade. Abia începând de vineri vremea se va schimba radical, devenind rece și cu posibilități de ninsoare înainte de Crăciun. Cătălin Popa din Piteși este arbitrul acestui meci.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC U Craiova 1948 – Petrolul

are majoritatea jucătorilor apți pentru acest ultim meci al sezonului. Italianul își dorește mult să încheie anul cu al treilea succes consecutiv, care ar plasa echipa olteană din zona periculoasă în cea pentru o calificare între primele șase formații ale campionatului, dar avertizează asupra faptului că Petrolul este o echipă dificilă și trebuie multă atenție.

Florin Pârvu nu și-a ascuns marea dezamăgire după egalul de acasă cu Rapid pentru dificila situație prin care a trecut, când ajungând la el și înjurându-l dar spune că trebuie să uite cât mai repede acel episod și să îndrume echipa spre un rezultat pozitiv la ultima apariție din acest an. Sergiu Hanca este absentul care va reveni pe gazon cel mai probabil la sfârșitul lunii martie, începutul lui aprilie 2024.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova 1948 – Petrolul

Pentru casele de pariuri bunele evoluții ale echipei oltene sub comanda lui Giovanni Constantino sunt suficiente argumente pentru o victorie la cota de 2,15. Petrolul poate contrazice această teorie, având o cotă de 3,30 la victorie. Șansă dublă 1X are cotă 1,35, șansă dublă X2 ajunge la 1,65. Gol marcat de gazde are cotă 1,30, golul Petrolului înseamnă 1,55.

În partida de la Ploiești dina acest sezon am avut unul dintre cele mai dramatice meciuri, Petrolul reușind să câștige thrillerul cu șapte goluri cu scorul de 4-3. La Craiova, de când cele două echipe au ajuns din nou în primul eșalon situația nu e prea plăcută pentru olteni, învinși de două ori, de fiecare dată cu scorul de 1-0.