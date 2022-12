FC Voluntari – FC Hermannstadt 0-0, în etapa a 19-a din SuperLiga. Meci echilibrat pe stadionul Anghel Iordănescu. Video

Meciul FC Voluntari – FC Hermannstadt are loc sâmbătă, 3 decembrie, cu începere de la ora 15:30, în cadrul etapei a 19-a din SuperLiga. Ilfovenii ocupă locul 10 cu 21 de puncte iar sibienii au căzut de pe loc de play-off pe poziţia a 8-a, cu 27 de puncte. Sunt două formaţii cu filozofii de joc identice, bazate pe apărare şi joc de contraatac .

Unde se joacă meciul FC Voluntari – FC Hermannstadt

Întâlnirea FC Voluntari – FC Hermannstadt se dispută sâmbătă, 3 decembrie, de la ora 15:30, pe stadionul Anghel Iordănescu din localitatea ilfoveană, în etapa a 19-a din SuperLiga. Este un meci echilibrat, între două echipe cu parcurs onorabil în acest sezon, departe de orice griji, dar care, din păcate, ca de obicei, nu va atrage prea mult public în tribune.

ADVERTISEMENT

La Voluntari înregistrăm una dintre cele mai scăzute medii de sepctatori la meciurile echipei locale iar faptul că partida se joacă la o distanţă destul de mare de Sibiu ne face să credem că şi suporteri ai lui Hermannstadt pot fi, în cel mai bun caz, de ordinul zecilor. Deci, o afluenţă scăzută de public, până în maxim 2000 de spectatori.

Cine transmite la TV partida FC Voluntari – FC Hermannstadt

Partida FC Voluntari – se joacă sâmbătă, 3 decembrie, de la ora 15:30, pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari, în etapa a 19-a din SuperLiga şi va fi televizată în direct pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La Voluntari este o zi cu cer acoperit, cu perspective de ploaie slabă mai spre după-amiază sau spre seară. Temperatura maximă se va situa la orele amiezii în jur de 5 grade, temperatură care va fi şi la ora jocului. Arbitrul acestei partide vine de la Cluj şi este Horaţiu Feşnic.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Voluntari – FC Hermannstadt

are doi absenţi la meciul cu FC Hermannstadt, dar nu sunt jucători cheie, greu de înlocuit. Este vorba de mijlocaşul la închidere, cehul Droppa şi de un fotbalist oricum utilizat mai rar, mijlocaşul italian Marrone. Piesele importante, Matricardi şi Armaş în apărare, Raţă la mijloc şi Nemec şi Damaşcan în faţă sunt în perfectă condiţie fizică.

ADVERTISEMENT

Marius Măldărăşanu a anticipat cu luciditate faptul că echipa sa nu va avea forţa de a se menţine pe loc de play-off dar vrea ca să păstreze o poziţie cât mai sus, care să înlăture orice emoţii. La acest meci nu va fi prezent mijlocaşul japonez Mino Sota, care este suspendat, dar va juca fostul dinamovist Răuţă în locul lui.

Cote la pariuri la jocul FC Voluntari – FC Hermannstadt

Este extrem de echilibrat acest meci şi pentru casele de pariuri. FC Voluntari are un foarte uşor avantaj ca echipă gazdă, cotă 2,80 la victorie faţă de 2,90 pentru sibieni. Şansă dublă 1X are cotă 1,45, reversul medaliei 1,50. Gol marcat de ilfoveni are cotă 1,40 şi la fel o reuşită a sibienilor. Peste 1,5 goluri în meci are cotă de 1,55.

ADVERTISEMENT

La meciuri directe pe terenul echipei ilfovene aceasta se prezintă ăn net avantaj, cu 4 victorii, un egal şi un eşec. Înfrângerea este un 0-1 în 2021, înainte ca sibienii să cadă după barajul cu Mioveni un sezon în Liga 2. Egalul datează din 2020m când a fost 1-1. Hermannstadt şi-a câştigat meciul în calitate de gazdă în acest sezon cu 2-1.