FCSB nu a stat pe gânduri și a arătat și ea cu degetul către rivalii de la U Craiova, după ce inițial, Sorin Cârțu, președintele oltenilor, a atacat decizia ca roș-albaștrii să nu stea în carantină la revenirea din cantonamentul din Turcia.

Managerul lui FCSB a răspuns acestui atac printr-o comparație între Turcia și Mogoșoaia, care este zonă galbenă de risc din punct de vedere al infecției COVID-19.

Imediat după aterizarea în România la întoarcerea din Antalya, lotul FCSB-ului s-a deplasat spre baza de pregătire din Berceni.

FCSB arată și ea cu degetul. Mihai Stoica: „Craiova a jucat în zonă galbenă!”

“Universitatea Craiova a jucat in zona galbenă in România, așa am înțeles. A jucat la Mogoșoaia, unde e zonă galbena. E zonă galbena! A jucat cu Chindia Târgoviște. Asta nu e interesant?

Că o echipa din România s-a deplasat într-o zona galbenă si s-a expus mai mult decât noi. Am înțeles că au mers cu trenul, poate nu e adevărat și îmi prezint scuzele”, a declarat Mihai Stoica la DigiSport.

Nici managerul sportiv al celor de la CFR Cluj, Marius Bilașco, nu a fost prea încântat de decizie considerând un precedent ceea ce s-a petrecut: “S-a creat un precedent, știam că așa se va întâmpla”.

Sorin Cârțu, enervat la culme de decizia DSP privind FCSB

Sorin Cârțu s-a enervat la culme după decizia DSP-ului privind echipa FCSB, în opinia sa aceasta fiind favorizată:“Așa e în România. Șmecherii se descurcĂ, fraierii… Asta e! S-a facut un aranjament. Ce, e prima dovadă pentru cum merg lucrurile in România?!

Nu se țin cont de niște legi. Sezonul trecut n-a fost stricat tot de DSP? Au intervent și atunci”. Sorin Cârțu crede că lucrurile nu se vor opri aici, roș-albaștrii fiind în vizorul său în acest sezon: “Am mai spus-o, anul ăsta sa fim atenți la FCSB! E o echipa foarte bine organizată.

Ar fi o mare minune să nu intervină DSP și pe parcursul sezonului, sa influențeze meciuri pierdute… Lumea să se astepte la orice!”, a mai adăugat președintele U Craiova.

