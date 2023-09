FCSB, după ce Fanatik a anunțat plecarea lui Reghecampf de la U Craiova: „Orice antrenor rupea ușa”

FANATIK pleacă de la Universitatea Craiova, precum și echipa din Arabia Saudită pe care o va pregăti și unde evoluează un fotbalist român.

FCSB, după ce Fanatik a anunțat plecarea lui Reghecampf de la Universitatea Craiova

FCSB a reacționat după ce , Mihai Stoica spunând că i se pare normal ca tehnicianul să aleagă să meargă în Arabia Saudită, ținând cont de sumele mari de bani investite de către saudiți în fotbal și de salariul imens pe care îl va încasa.

„Comparativ cu ce e acolo, toate cluburile sunt mici şi au salarii mici. De ce să nu meargă acolo? Dacă un club saudit îi plăteşte clauza, cine nu ar pleca. Cred că oricine ar fi plecat.

Sunt şi jucători, şi antrenori mari acolo. Cred că orice antrenor rupea uşa. E mare lucru că avem antrenori acolo. Olăroiu, Răzvan Lucescu au făcut mari performanţe acolo.

Când eram la Urziceni, mi-a plecat Petrescu în decembrie şi mi-a fost greu. Nu ştiu, e complicat. Nu cred că ar trebui să-l judecăm prea aspru pe Reghe”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

„Nu i-am înțeles pe cei de la Craiova!”

„Nu i-am înţeles pe cei de la Craiova când au pus acea clauză la început. Dacă nu ai şanse foarte mari să câştigi campionatul în România, te duci unde ai perspective mai mari şi bani mai mulţi”, a fost reacția lui Ovidiu Herea.

Între timp, FANATIK a , antrenorul pe care oltenii l-au avut până în etapa a doua a noului sezon, tehnicianul fiind luat prin surprindere de plecarea lui „Reghe”.

„M-ați luat prin surprindere. Mă uitam la meci acum, la FC Argeș cu Unirea Dej. Nu știam că a plecat Reghe. Eu nu am vorbit cu nimeni. La ce să fiu dispus? Dacă am o discuție cu cineva, pot să spun atunci. Dar dacă nu am? Sincer vă spun…”.

Eugen Neagoe a început sezonul pe banca tehnică a Universității Craiova, însă a plecat după două etape, în urma unei remize pe teren propriu cu Oțelul Galați, scor 0-0.

