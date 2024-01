FCSB îl are pe noul Radu Drăgușin! Îl vor deja Juventus și Roma

Tudor Suciu e noul supertalent pe care FCSB și agentul Florin Manea pariază că va ajunge să joace la un nivel foarte bun. Suciu are 15 ani și e în centrul de tineret al roș-albaștrilor. Deși e doar un adolescent, Suciu are deja oferte, e dorit de Juventus și de AS Roma. O decizie pentru viitorul lui va fi luată în vara acestui an.

”Tudor Suciu e stângaci și e mai tehnic decât e Radu Drăgușin”

Informațiile FANATIK sunt că jucătorul va continua la FCSB dacă va fi promovat în lotul primei echipe, ca să simtă astfel că are o perspectivă pentru dezvoltare, sau va merge în Italia pentru a urma exact traseul pe care l-a avut Radu Drăgușin. a plecat din România când avea 15 ani și juca la Regal Sport, un mic club pentru copii.

A mers la Juventus, iar perioada pe care a petrecut-o în Torino l-a ajutat să devină un fotbalist de 26 de milioane de euro. ”A contat enorm școala Juventus în transformarea lui Drăgușin”, a spus Ilie Dumitrescu la . Radu a povestit și el că programul de pregătire de la Juventus și interacțiunea cu Leonardo Bonucci, cu Giorgio Chiellini, apărători din istoria fotbalului, l-a ajutat să progreseze.

”Suciu e stângaci, ceea ce constituie un avantaj, pentru că sunt rari fundașii centrali de picior stâng, și e mai tehnic decât era Drăgușin la vârsta lui” e descrierea pe care i-o fac specialiștii care îl cunosc pe juniorul de la FCSB. Gigi Becali va avea de hotărât în vara aceasta cum va proceda în cazul tânărului fotbalist.

Tudor ar putea să plece în Italia, iar roș-albaștrii să încaseze doar o indemnizație de formare a jucătorului sau să continue să evolueze la FCSB. Becali a investit mult în centrul de tineret în anii aceștia în care clubul lui a format și a promovat mulți fotbaliști activi în primele două ligi din România.

Ianis Dobrescu pleacă la AS Roma

Nu a descoperit încă vreun supertalent pe care să îl vândă pentru o sumă foarte mare. Vârful scoutingului și al activității din departamentul de juniori . Gigi l-a adus pe Tavi tot de la Regal Sport, aceeași formație în care se aflase și Radu Drăgușin. Popescu a avut un impact instantaneu în Superliga, după care el nu a mai progresat așa cum era de așteptat.

Octavian și Tudor Suciu mai au ceva în comun: amândoi au fost aproape de Rapid. Popescu chiar a jucat pentru giuleșteni ca junior, dar ei îl aveau doar împrumutat de la Regal Sport și nu au avut încrederea să plătească pentru achiziționarea lui. Becali a fost de acord să achite 190.000 de euro pentru a-l lua definitiv.

Suciu i-a fost și el propus Rapidului. Costin Manea, fratele lui Florin și partener cu el în impresariat, a povestit la cum adolescentul a ajuns în Berceni, nu în Giulești: ”Mai avem doi copii pe care încercăm să îi creștem corect. Unul dintre ei joacă la FCSB. Nu a împlinit încă 16 ani. Joacă tot fundaș central. E ardelean. E un copil foarte cuminte. Am vrut să îl ducem la Rapid și mi s-a spus că vor să îl vadă. Le-am spus că le trimit o poză cu el ca să îl vadă. Nu trebuie să se îndoiască de mine. FCSB l-a luat fără să-l vadă. Îl cheamă Tudor Suciu. Celălalt este Ianis, un atacant. E un fenomen la 16 ani. Este la Deva. Încercăm să îl mutăm tot în Italia”.

Ianis pe care l-a pomenit Costin Manea e Ianis Dobrescu. El joacă la Deva, dar va merge în curând la AS Roma. A fost deja în probe în clubul din capitala Italiei, romanii au fost încântați de calitățile pe care le-au depistat la el. Dobrescu e atacant și va completa legiunea românilor tineri aflați în campionatul italian.

26 de milioane de euro a plătit Tottenham pentru a-l cumpăra pe Drăgușin de la Genoa. Suma ar putea să crească până la 30 de milioane de euro cu bonusuri

11 milioane de euro a costat Dennis Man atunci când a fost vândut la Parma, cea mai mare afacere pe care a realizat-o Becali de când e implicat în fotbal