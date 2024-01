Radu Drăgușin, vizită la Tottenham Hotspur Stadium: „Noua casă”. Alături de cine a fost surprins. Foto

Radu Drăgușin continuă procesul de adaptare la Tottenham. Fundașul central a fost transferat de formația din Premier League în această iarnă de la Genoa. Drăgușin ar putea bifa prima apariție pentru Tottenham pe teren propriu în meciul din Cupa Angliei împotriva lui Manchester City.

Radu Drăgușin, vizită la Tottenham Hotspur Stadium: „Noua casă”

Radu Drăgușin nu a apucat să analizeze în detaliu Tottenham Hotspur Stadium. care va împlini 22 de ani pe 3 februarie. Noua arenă a londonezilor a fost inaugurată în 2019, cu o întârziere față de planul inițial.

De altfel, pe Old Trafford. Fundașul român a intrat în minutul 85 al duelului cu Manchester United, scor 2-2, în etapa a 21-a din Premier League. Înaintea duelului cu Manchester City de pe teren propriu, Radu Drăgușin a vizitat noua sa casă.

Tottenham o înfruntă pe Manchester City pe 26 ianuarie, ora 22:00, în „șaisprezecimile” Cupei Angliei. Construcția noii arene a lui Tottenham a costat un miliard de lire sterline.

Radu Drăgușin, surprins alături de Timo Werner

Radu Drăgușin a făcut o vizită la Tottenham Hotspur Stadium în compania lui Timo Werner. Atacantul german a fost împrumutat de formația lui Ange Postecoglou până la finalul sezonului de la RB Leipzig. „Radu și Timo își vizitează noua casă”, a fost descrierea folosită de cei de la Tottenham.

Radu and Timo visit their new home 🏡🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial)

Ulterior, cei doi fotbaliști ai lui Tottenham au vizitat vestiarul echipei. Radu Drăgușin și Timo Werner au fost surprinși cu propriile tricouri pe spate. Fotbalistul român poartă tricoul cu numărul 6 la Tottenham, în timp ce atacantul german și-a ales tricoul cu numărul 16.

🫶 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial)

Arena celor de la Tottenham are o capacitate de 62.303 locuri. Stadionul inaugurat în 2019 a înlocuit vechiul White Hart Lane pe care au evoluat Gică Popescu, Ilie Dumitrescu și Vlad Chiricheș, ceilalți români care au îmbrăcat tricoul lui Tottenham.

Radu Drăgușin, încântat de ce a găsit la Tottenham: „Este mediul ideal să-mi continui cariera”

După debutul la Tottenham, Radu Drăgușin a oferit primele impresii. Fundașul care s-a calificat la Euro 2024 cu naționala României a explicat de ce a ales formația din Premier League în detrimentul celor de la Bayern Munchen.

„(n.r. ai procedat corect când ai refuzat Bayern?) Da, a fost alegerea justă. Am semnat cu Tottenham pentru că am simțit că era pasul potrivit pentru mine și am avut o discuție bună și cu antrenorul.

Am aflat că mă doreau de mai multă vreme și nu s-au gândit la mine doar cu o lună înaintea deschiderii ferestrei de mercato. Am crezut cu adevărat în această echipă și am impresia că este mediul ideal să îmi continui cariera și să progresez pe acest stadion incredibil și lângă colegi minunați.

Mă gândesc că echipa și băieții de aici sunt pe o traiectorie bună. Simt că alăturându-mă lor mă va ajuta foarte mult. Doar cerul e limita. Sperăm să ajungem cât mai sus în campionat”, a declarat Radu Drăgușin, citat de .