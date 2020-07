FCSB o salvează din nou pe Botoșani din punct de vedere financiar! Moldovenii au sărbătorit victoria „roș-albaștrilor” din Cupă

Victoria FCSB-ului din finala Cupei României cu Sepsi, 1-0, i-a salvat din nou pe FC Botoșani din punct de vedere financiar, pentru că formația lui Marius Croitoru va pariticipa cu siguranță în cupele europene.

Moldovenii au sărbătorit victoria „roș-albaștrilor” din finala Cupei României, iar patronul Valeriu Iftime le-a promis jucătorilor săi câte o primă.

FC Botoșani a fost avantajată și de faptul că Astra Giurgiu și Gaz Metan Mediaș nu au primit licența pentru a participa în cupele europene în următorul sezon.

FCSB o salvează din punct de vedere financiar pe Botoșani

Dacă în sezoanele trecute FCSB a ajutat-o pe Botoșani financiar, prin toate transferurile făcute, acum vicecampioana României a câștigat cupa și intră automat în cupele europene.

FC Botoșani beneficiază de victoria FCSB-ului din finala Cupei României, pentru că va juca și ea în cupele europene, ceea ce înseamnă o performanță uriașă făcută de formația lui Marius Croitoru.

„A fost o bucurie mare aseară!”

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a vorbit despre bucuria pe care jucătorii săi au avut-o după victoria FCSB-ului în finala cu Sepsi: „Sunt calificat în Europa League! Asta înseamnă un pas important, dar nu suficient ca eu să mă culc pe o ureche acum.

Au niște prime în contract pentru locul în clasament, de la șase în sus, ceea ce înseamnă pentru ei cam 80.000 de euro pe tot grupul.

Vreau să joc până la capăt, sper să nu dezamăgesc. Este o realizare imensă, știu că a fost o bucurie mare aseară.

Este un sezon foarte bun pentru noi. Nu credeam eu anul trecut, schimbând antrenorul. Proiectul meu cu Marius a fost pe minim trei ani de zile. I-am spus lui Marius că anul ăsta vreau să construim echipa.

Toți jucătorii au încă doi ani la mine. Am ajuns pe locul patru, nu este deloc ușor și îi felicit pe toți”.

„An de an am fost la limită de a intra în play-off, am avut același obiectiv. Am fost doi ani aproape, am ajuns acum. E clar că vreau mai mult, dar ideea de bază e să consolidez o echipă care poate să intre an de an în play-off, adică o echipă care să conteze în fotbalul din România, ceea ce nu e ușor.

Dar nu imposibil! La ora actuală mi-am echilibrat bugetul”, a mai spus Valeriu Iftime pentru digisport.ro. Moldovenii vor primi în jur de 250.000 de euro pentru participarea în cupele europene.

Cum programul pentru sezoanele 2019-2020 şi 2020-2021 a fost dat peste cap de pandemia de coronavirus, meciurile din preliminariile Europa League se vor desfăşura într-o singură manşă, urmând ca echipa gazdă să fie aleasă la tragerea la sorţi de pe 10 august.

Programul premliminariilor Europa League