FCSB, reclamată la comisii din cauza transferului lui Moruțan la Galatasaray: „Argăseală ne-a dus cu vorba”

Chiar dacă au trecut deja aproape două luni de când Olimpiu Moruțan a ajuns la Galatasaray, scandalul izbucnit pe marginea transferului său nu doar că nu s-a limpezit, dar ajunge pe masa Comisiei pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF. În felul acesta, oficialii celor de la FC Botoșani somează FCSB-ul să le comunice atât suma exactă, cât și termenele de plată.

Conform , moldovenii trebuie să primească nouă procente dintr-un viitor transfer. Bani pe care – în ciuda încercărilor repetate de a afla toate detaliile contractului dintre roș-albaștri și gruparea „Cim Bom” – nu i-au văzut nici până astăzi.

FC Botoșani nu renunță la procentele din transferul lui Moruțan. FCSB, reclamată la comisii

„I-am făcut acum ceva timp o primă solicitare domnului Argăseală pentru a afla oficial pentru ce sumă a fost vândut Moruțan și care sunt termenele de plată. Noi intenționăm să facem un împrumut la o bancă și vrem să garantăm cu acele termene de plată de la FCSB.

Avem de primit de la dânșii banii pentru cele nouă la sută din procentele pe care le mai deținem, dar nici până azi noi nu am fost anunțați suma pentru care a fost vândut Moruțan și când vor încasa ei banii de la Galatasaray.

Nu știm pe ce bani ne putem baza de la FCSB. La prima solicitare, Valeriu Argăseală mi-a spus că sunt date confidențiale și nu au cum să ne informeze. I-am făcut și a doua solicitare, dar apoi nu mi-a răspuns deloc.

Am pus mâna pe telefon și l-am sunat ca să încercăm să o rezolvăm amiabil și să nu ajungem pe la comisii. Acest lucru l-am făcut acum vreo opt – nouă zile. Domnul Argăseală mi-a zis să le trimit din nou o altă cerere că ne vor răspunde.

Până luni nu primisem niciun răspuns. Apoi, luni dimineață am fost sunat întâmplător de domnul Argăseală pentru a discuta alte probleme, iar când l-am întrebat de acel răspuns pentru Moruțan mi-a zis că o să ni-l trimită în cursul zilei de luni.

Dar, evident că nu am mai primit nimic de la FCSB. Nu voi mai sta după ei și azi o să le fac plângere la Comisia pentru Soluționarea Litigiilor. Ne-au tot dus cu vorba. Am încercat tot ce a fost posibil omenește să ne înțelegem cu ei pe cale amiabilă. Nu avem cu cine”, a declarat președintele lui FC Botoșani, Cătălin Anton, pentru .

Moruțan a debutat la echipa națională pe stadionul din Ghencea: „Sunt bucuros”

În altă ordine de idei, lui Olimpiu Moruțan îi merge de minune de când a ajuns la Galatasaray. Dincolo de cele două goluri marcate în campionatul Turciei, acesta și-a făcut debutul la echipa națională, în , chiar pe noua arenă din Ghencea.

„Sunt bucuros că am debutat la echipa națională. Așteptam acest debut și mă bucur că am câștigat și suntem acolo unde ne dorim cu toții. Selecționerul ne-a felicitat, ne-a spus să mergem la cluburile noastre, să dăm totul acolo și, când venim înapoi, să fim la 100%, așa cum am fost astăzi.

Orice meci e cu presiune, dar trebuia să câștigăm în seara asta, pentru a trece pe locul doi. Ne bucurăm că am făcut un meci bun. Trebuie să ne uităm doar la noi acum, nu mai contăm pe nimeni. Trebuie să ne câștigăm meciurile și să terminăm pe locul doi”, a mărturisit mijlocașul, imediat după fluierul final al partidei.