Actualul antrenor al Oțelului Galați a lăsat să se înțeleagă că tinde să creadă că pentru el Steaua ar fi echipa lui Gigi Becali, deși consideră întregul caz o adevărată ”debandadă”. Cu toate acestea, a mărturisit că se întoarce mereu bucuros pe Ghencea, pentru că el a jucat pentru FC Steaua, iar restul polemicilor nu-l interesează prea mult.

FCSB sau CSA Steaua? Verdictul lui Dorinel Munteanu: “E debandadă!”

”Tu unde te situezi ca fost mare jucător, ești cu CSA-ul sau cu FCSB-ul?”, a întrebat Horia Ivanovici, în direct la emisiunea Fanatik Superliga. ”Sincer am jucat sub patronatul lui Becali cu sigla CSA Steaua, nu mă situez în nicio parte. Cu sigla FC Steaua. Am jucat sub FC Steaua”, a transmis antrenorul Oțelului Galați.

”Din ce înțeleg, tu vezi totuși actualul ?”, a insistat Horia Ivanovici. ”Nu știu care e problema lor, dar în orice țară din lume dacă patronul preia o echipă, cum e la toate din lume, preia cu palmares cu tot, e debandada asta, contestările astea”, a explicat Dorinel Munteanu.

”Nu s-a schimbat nimic spui tu, că a venit Gigi Becali, tot Steaua e? Nu se schimbă numele, nu se pierde palmaresul”, a continuat Ivanovici, fiind completat din nou de antrenorul Dorinel Munteanu: ”Nu tocmai, a venit un patron nou și și-a preluat toate prerogativele să fie continuatorul acestui club, nu se schimbă numele sau nu știu”.

pe Ghencea e de bun augur pentru ”fotbalul românesc” și a remarcat cum antrenorii din generați de aur nu prea sunt respectați la noi în țară, cum ar fi și cazul lui Gică Hagi. ”E bine pentru fotbalul românesc că s-au întors pe Ghencea. Vede toată Europa. Eu am jucat în Ghencea veche, nu Ghencea plină. M-am bucurat, mă bucur mereu când revin pe stadion, a fost finalul carierei mele.

Verbal toți ne respectă, în principiu nu ne respectă deloc. Nu avem ce să vorbim, despre arbitraj, nu am văzut în viața mea. Am primit două cartonașe pentru două întrebări. Au fost adresate team-managerului meu”, s-a plâns Dorinel Munteanu, considerând anormal faptul că nu are niciun drept să conteste deciziile arbitrilor.

Oțelul Galați și Dorinel Munteanu mai au de așteptat până vor juca în Ghencea, pentru că partida dintre FCSB și Oțelul e programată doar în decembrie. Asta, dacă până atunci Dorinel Munteanu va mai fi antrenorul celor de la Oțelul Galați și dacă cei de la FCSB vor primi acceptul din partea CSA Steaua să evolueze pe Ghencea.

Deși are cel mai slab lot din SuperLiga, conform Transfermarkt.de, cotat la puțin peste 4 milioane de euro, Oțelul Galați a impresionat etapa trecută în deplasarea de la Sepsi, partidă terminată la egalitate, scor 1-1. Oțelul Galați ocupă locul 12 în clasament cu 3 puncte obținute în 4 etape, la 9 puncte distanță de liderul FCSB.

