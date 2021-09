FCSB, show în vestiar după ce a umilit-o pe Dinamo. Andrei Cordea: „N-aveam voie cu manele, dar asta ne place, asta cântăm”. Video

FCSB s-a distrat în marele derby cu Dinamo. , impunându-se cu un scor de tenis, 6-0. După meci jucătorii FCSB-ului au făcut show în vestiar.

Andrei Cordea, prima reacție după victoria cu Dinamo

Andrei Cordea, extrema celor de la FCSB, a declarat că se simte descătușat după victoria categorică cu Dinamo.

„Este o descătușare. Aveam nevoie de această victorie, am venit după înfrângerea de la CFR, dar am reușit să câștigăm. N-aveam voie cu manele, că am văzut că a fost certat Dennis Man, dar asta ne place, asta cântăm.

În România este un singur derby, mă bucur că acum am ieșit noi învingători. Când am jucat cu CFR, ei dacă puteau să ne dea opt, ne dădeau opt, la fel și noi, dacă puteam să dăm zece, zece dădeam.

Îmi pare rău că n-am reușit să marchez la națională, am trecut cu greu peste acea ratare. M-a încurajat Mister, mi-a spus că se întâmplă, dar încă mai sunt afectat”, a declarat mijlocașul celor de la FCSB.

Andrei Cordea, primul gol în derby

Andrei Cordea și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor într-un meci FCSB – Dinamo. Aceasta a transformat lovitura de pedeapsă din finalul primei reprize și a dus scorul la 4-0 pentru viceacampioana României.

Fotbalistul de la FCSB a dezvăluit că, în mod normal, Claudiu Keșeru trebuia să execute, însă, după o rugăminte, atacantul i-a permis să bată lovitura de la 11 metri.

„Am vrut să bat eu penalty, era pe listă Claudiu, dar l-am rugat să mă lase, și m-a lăsat. A făcut un gest pentru care îi mulțumesc”, a transmis Andrei Cordea

De asemenea, acesta a declarat că jucătorii de la FCSB nu au primit cățeluși cu care să iasă pe teren, în cadrul proiectului implementat de Liga Profesionistă de Fotbal.

Acesta fiind adevăratul motiv pentru care doar dinamoviștii au pășit pe gazonul Arenei Naționale, cu patrupedele în brațe

Fotbaliștii FCSB-ului au făcut show în vestiar

La doar câteva minute după fluierul de final, jucătorii lui FCSB au făcut spectacol în vestiar. Aceștia au cântat și s-au distrat după ce au câștigat fără drept de apel „eternul derby”.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, jucătorii antrenați de Edi Iordănescu și-au ironizat rivală, aceștia numărând până la șase.

FCSB – Dinamo 6-0 este un rezultat istoric.