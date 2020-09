Feli Donose, mărturisire despre cererea în căsătorie: ”Am uitat să răspund”

Feli Donose a surprinse zilele trecute când a anunțat că a fost cerută în căsătorie de bărbatul alături de care are o fetiță minunată în vârstă de 2 ani. Blondina a dezvăluit acum și cum a decurs cererea, precizând că iubitul ei Cătălin i-a spus că pleacă după un ceas, când de fapt, era pentru cumpărarea inelului.

Fericit peste măsură că și-a luat inima în dinți, partenerul de viață al artistei a pus în scenă cererea în căsătorie pe una dintre melodiile sale preferate de la Coldplay, în timp ce își ținea fiica, pe Nora Luca, în brațe. Momentul a fost atât de emoționant încât cântăreața a uitat să răspundă.

Frumoasa solistă a dezvăluit că iubitul ei a fost nevoit să repete întrebarea, fiind cerută de soție de două ori în mai puțin de un minut. Cât despre reacție, Feli Donose a mărturisit că s-a simțit exact ca-n filme, cererea fiind una extrem de siropoasă.

Feli Donose, despre cum a decurs cererea în căsătorie

„Cătălin într-o zi a spus entuziasmat că merge să își ridice un ceas pe care l-a comandat de ceva vreme. Mie mi se părea un pic ciudată atâta bucurie pentru un ceas. A zburat practic pe ușă în două secunde.

S-a întors acasă, a pus o melodie a trupei Coldplay (preferații lui), a luat-o pe Nora Luna în brațe și a venit la mine, s-a pus în genunchi și m-a cerut de soție. Prima mea reacție a fost extreeeem de siropoasă!

Cum vedeți cereri în căsătorie pe rețelele de socializare în care fetele plâng și tremură – așa am fost și eu! Doar că… am uitat să răspund, așa că a trebuit să mă mai ceară o dată. Practic am fost cerută de soție într-un minut de două ori!”, a povestit vedeta pentru unica.ro.

Relația dintre Feli Donose și Cătălin s-a sudat foarte mult în ultima perioadă, mai ales de când artista nu a mai avut concerte, acestea fiind suspendate din cauza pandemiei de coronavirus. Cei doi au petrecut mai mult timp împreună și s-au cunoscut unul pe celălalt, mai ales că povestea lor a început o dată cu sarcina.

Potrivit sursei menționate anterior, cântăreața din Sebeș a rămas însărcinată într-un timp foarte scurt, la doar o săptămână de când iubitul ei se mutase în România.

Practic, ei nu au avut ocazia să iasă la prea multe întâlniri amoroase, artista fiind incertă în privința stabilității relației. Din fericire, lucrurile au stat cu totul diferit, iar acum se pregătesc să ajungă la altar.

