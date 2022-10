Felix Baumgartner, dezvăluiri la 10 ani de la saltul care l-a făcut celebru. Ce are de gând acum iubitul Mihaelei Rădulescu

Felix Baumgartner (53 de ani) a făcut dezvăluiri la 10 ani de la saltul care i-an adus celebritatea. În 2012, partenerul Mihaelei Rădulescu a sărit de la o atitudine de peste 39 km.

Dezvăluirile lui Felix Baumgartner, la 10 ani de la saltul celebru

Pe 14 octombrie 2012, cascadorul austriac a sărit din stratosferă, de la atitudinea de 39,045 km, fiind echipat cu un costum sub presiune și cu o parașută.

În prima parte a coborârii în cădere liberă a reușit să depășească viteza sunetului, atingând 1342,8 km/h. Este cea mai mare viteză cu care s-a deplasat până atunci un om care nu se afla într-un vehicul.

Felix Baumgartner a fost în cădere liberă mai bine de patru minute, după care și-a deschis parașuta și a aterizat în siguranță în New Mexico, SUA. Cascadorul a depășit cu 265 km/h viteza sunetului, cei 1342,8 km/h reprezentând o viteză de 1,25 Mach.

a efectuat mii de salturi înainte de a stabili recordul din 2012. Sursa lui de inspirație a fost căpitanul Joe Kittinger, un pilot de vânătoare retras, care a sărit de la o înălțime de 31,330 metri, în 1960.

Deși misiunea urma să dureze aproximativ trei ore, cascadorul știa că lucrurile ar fi putut merge prost. Planul era riscant din toate punctele de vedere. Felix Baumgartner știa că și-ar fi putut pierde viața dacă misiunea nu era foarte bine pusă la punct.

Lansarea era programată inițial pentru 9 octombrie 2012, dar a fost anulată din cauza condițiilor meteorologice. Din fericire, pe 14 octombrie, saltul s-a putut desfășura.

“Vom atinge altitudinea de salt de 35.000 de metri? Pot măcar să deschid ușa? S-ar putea să fie închisă de frig?”, sunt întrebările pe care cascadorul și le-a pus înainte de salt, după cum a declarat pentru .

În cadrul aceluiași interviu, partenerul Mihaelei Rădulescu a dezvăluit că era foarte liniștit. Milioane de oameni au urmărit saltul său spectaculos, deși Felix Baumgartner spune că nici măcar nu a simțit.

“Nu simți. Nu e nimic care să treacă în viteză pentru a-ți da o senzație de viteză. Costumul nu se mișcă pentru că este presurizat. Deci nu există nicio indicație a vitezei cu care mergi.”, a mai dezvăluit el pentru sursa citată.

Ce are de gând Felix Baumgartner

La 1.500 de metri deasupra solului, cascadorul și-a deschis parașuta și a aterizat în siguranță în New Mexico. Principala preocupare a lui Felix Baumgartner a fost dacă a reușit să-și atingă principalul obiectiv, și anume depășirea vitezei sunetului.

“Odată ce am aterizat, am fost super fericit că totul a mers bine, dar încă nu știam dacă am depășit bariera sunetului. A durat 10 minute să-mi fie descărcate datele înainte de a ști dacă am reușit.”, a mai spus el.

La un deceniu de la celebrul salt, Felix Baumgartner spune că nu vrea să facă altul de acest fel. În acest moment, iubitul Mihaelei Rădulescu are de gând să se concentreze pe activitatea de pilot de elicopter acrobatic.

“Bineînțeles că nu aș mai face-o din nou! Încercam să realizăm depășirea vitezei sunetului în cădere liberă.

Dacă am face-o din nou, ar fi la fel de riscant. Doar pentru că a funcționat o dată, nu înseamnă că ar funcționa din nou. Voi lăsa asta pe seama generației următoare.”, a adăugat el.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner sunt împreună de mai bine de șase ani, însă . Distanța nu reprezintă o problemă pentru ei, după cum a declarat vedeta acum ceva timp.