Femeie despăgubită după un zbor cu American Airlines în care a fost făcută ”sandwich” între două persoane obeze

O femeie care a călătorit între doi pasageri supraponderali pe un zbor recent al companiei American Airlines a primit despăgubiri de la transportator. Australo-americanca și-a postat pe Twitter nemulțumirea, lucru care a stârnit o serie de păreri pro și contra.

Sydney Watson . Femeia povestește că în timpul unui zbor de trei ore, a fost pusă într-o situație dificilă, asta pentru că a fost așezată între două persoane obeze.

”Acest lucru nu este absolut acceptabil sau în regulă. Dacă oamenii grași vor să fie grași, bine. Dar este cu totul altceva atunci când sunt blocată între ei în avion, cu brațul rostogolit pe corpul meu, timp de trei ore. Dacă ai nevoie de un prelungitor pentru centura de siguranță, ești prea gras pentru a fi într-un avion”, spunea pe Twitter Sydney Watson.

