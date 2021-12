Femeile din viața lui Nuțu Cămătaru! Ce spune despre Monica Gabor și cum a ocolit subiectul Nicoleta Luciu: ”Mizerii”

În cartea scrisă de Codin Maticiuc, când vine vorba de femeile din viața lui Nuțu Cămătaru numele sunt cenzurate, dar, pare-se, nu suficient pentru ca cei care citesc printre rânduri să nu se ”prindă” despre ce vedete vorbește cunoscutul interlop.

”Am cenzurat despre femei… Nu am vrut să atragem antipatie, altele s-au căsătorit, au copii, sunt măritate la casa lor, e mai frumos așa…”, explica Nuțu Cămătaru la lansarea cărții ”Dresor de lei și de fraieri”, iar Codin Maticiuc aducea lămuriri suplimentare: ”Erau multe celebre… Dacă presa se aștepta să vadă nume, trebuia să se știe că eu, care am mai scris o carte în care apăreau întâmplări, dar fără niciun nume”.

Cu toate acestea, în carte apar suficiente indicii cu privire la vedetele care i-ar fi trecut prin pat lui Nuțu Cămătaru, iar printre acestea se numără Nicoleta Luciu și Monica Gabor.

ADVERTISEMENT

Nuțu Cămătaru, despre Monica Gabor: ”Mi-a adus-o Dinu Damaschin”

În cartea ”Dresor de lei și de fraieri”, Codin Maticiuc a povestit un episod în care Claudia, soția lui Nuțu Cămătaru, într-un acces de gelozie, îl provoacă pe interlop să vorbească despre femeile din viața lui, subiect pe care, susține autorul, acesta ar fi încercat să îl ocolească.

”De ce nu-i spui și de javrele alea pe care le-ai iubit mai mult ca pe mine”, îl chestionează Claudia pe Nuțu Cămătaru care, susține Codin Maticiuc, i-a dat o replică cât se poate de… discretă: ”Dă-le dr$% de mizerii, majoritatea sunt măritate și cu copii acum, Le facem rău… Le bat bărbații când citesc cartea”.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Nuțu Cămătaru a vorbit despre câteva figuri feminine cunoscute din trecutul său și a dat indiciile care, în fapt, confirmă relațiile pe care le-a avut. Iar printre acestea se numără și Monica Gabor, fosta soție a lui Irinel Columbeanu, în prezent stabilită în SUA alături de misteriosul Mr. Pink.

”Mi-a adus-o Dinu Damaschin. (…) Era un lansator de rachete cunoscut și avusese grijă de asta. Când a venit cu ea la București, mi-a adus-o mie întâi. Ca să ne ocupăm amândoi de ea… Dar eu fix asta nu făceam. Am ținut-o câteva zile, era varză. I-am și cumpărat câte ceva și i-am dat-o înapoi”, povestește Nuțu Cămătaru despre Monica Gabor.

ADVERTISEMENT

Nuțu Cămătaru, scandal pentru Monica Gabor

Mai mult decât atât, Nuțu Cămătaru a vorbit și despre un scandal care a avut loc acum 18 ani. Momentul cu pricina, dezvăluit de Dinu Damaschin, ani buni mai târziu, o implica pe Monica Gabor care, aflată sub ”protecția” lui, fusese agresată la un hotel la care era cazată.

”M-a sunat (Dinu Damaschin, n. red.) iar peste ceva timp că fata a intrat în ceva belele cu niște clienți pe la Hotel Bulevard. M-am dus personal să o scot de acolo și i-am urecheat pe ăia puțin”, povestește Nuțu Cămătaru, referirea la ”aventura” Monicăi Gabor fiind mai mult decât străvezie, povestea pățaniei acesteia fiind publicată, acum 15 ani, de presa tabloidă.

ADVERTISEMENT

Nuțu Cămătaru, acum discret cu Nicoleta Luciu

Dacă acum 15 ani Nuțu Cămătaru nu se ferea să vorbească pe șleau despre Nicoleta Luciu și relația pe care ar fi avut-o și el, și fratele lui, Sile, cu fosta vedetă a revistelor dedicate bărbaților, în cartea lui Codin Maticiuc a fost ceva mai discret. Și, scrie Codin Maticiuc în cartea ”Dresor de lei și de fraieri”, Claudia a reușit să îl provoace pe Nuțu care, la un moment dat, a dezvăluit câte ceva, chiar dacă nu i-a spus Nicoletei Luciu pe nume.

În schimb, a dezvăluit cum a cunoscut-o. ”Eram în Drumul Taberei, pe la terasele alea multe, înainte să le dărâme, nu în Herăstrău”, explică Nuțu Cămătaru.

ADVERTISEMENT

E adevărat, cu ceva ani în urmă, pe când era închis la Jilava, Nuțu Cămătaru povestea, cu lux de amănunte despre femeile din viața lui în publicația Averea, fără să fie deloc inhibat să dea numele celebrităților care i-ar fi trecut prin pat.

Ce spunea Nuțu Cămătaru despre Nicoleta Luciu

”N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viața sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansează la ‘Surprize, Surprize!’ pentru Andreea Marin și multe altele! Păi Elena Ioniță (n.r.- una dintre membrele trupei DeCorazon și actriță de telenovele) a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treaba.

Am fost în 2003. Era domnișoară. Păi a cui să spună că e logodnica? A lui Vasile de pe uliță?! Dacă nu zicea că-i logodnica lui Nuțu Cămătaru, cine mai auzea de ea?! Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, povestea Nuțu Cămătaru, acum 15 ani, în presa tabloidă.

De altfel, în acea perioadă, Nicoleta Luciu confirma că îl cunoaște atât pe Nuțu Cămătaru, cât și pe fratele lui, Sile, dar a încercat să nege că ar fi avut vreo legătură amoroasă sau intimă cu cei doi.

Nuțu Cămătaru și controversa literară a sfârșitului de an

Codin Maticiuc a lansat, acum câteva zile, primul tiraj al cărții . Primul tiraj, de 15.000 de exemplare, s-a epuizat în câteva zile, iar cel de-al doilea, de 30.000 pare să fie deja acoperit de precomenzile cărții care, printre altele, se dovedește a fi cât se poate de controversată.

Iar în cartea publicată de Codin Maticiuc, dacă despre femei nu spune prea multe, , interlopul dezvăluind cum a colaborat cu aceștia în diverse momente ale vieții sale.

Cartea în care se vorbește despre Nuțu Cămătaru a provocat, printre altele, și o mare agitație în lumea literară de la noi din țară, succesul volumului provocând dezbateri serioase printre scriitori și jurnaliști.