Fenomen astronomic bizar. Ce s-a văzut pe planeta Jupiter. Video

Imagini neașteptate cu planeta Jupiter fac înconjurul internetului. Un obiect misterios pare că lovește planeta în clipul video publicat pe internet de niște astronomi amatori.

Fotografie bizară cu planeta Jupiter.

Chiar și așa, mai mulți astronomi amatori au vrut să afle mai multe. Rezultatul? Niște imagini care au devenit virale pe internet. Ce se vede mai exact în ele?

ADVERTISEMENT

Astronomii amatori au surprins într-o înregistrare video bizară cum planeta Jupiter este lovită de un obiect misterios. Imaginile au apărut pe Twitter, acum X, într-un videoclip distribuit pe 29 august.

În video vedem planeta Jupiter și apoi un obiect ciudat care strălucește puternic în cadranul din dreapta sus al ecranului. Evenimentul a fost confirmat de alți astronomi amatori care au raportat, de asemenea, că au văzut sclipirea.

ADVERTISEMENT

Se pare că această străfulgerare s-a produs deoarece obiectul spațial, probabil o cometă sau un asteroid, a lovit planeta. Incidentul a fost detectat pentru prima dată de proiectele de observare astronomică OASES și PONCOTS, cu sediul în Okinawa, la ora 1.45, ora standard a Japoniei, marți, 29 august.

Nu ar fi prima oară când se întâmplă așa ceva

“Dacă ați observat Jupiter în jurul aceleiași ore, vă rugăm să verificați din nou datele de fotografiere și, dacă găsiți o străfulgerare, vă rugăm să o raportați pe TL sau să trimiteți un DM pe acest cont!”, a fost o postare de pe Twitter.

ADVERTISEMENT

Iar la scurt timp după aceea, s-a primit o trimitere de la MASA Planetary Log. mai multe flash-uri de lumină pe suprafață planetei.

“Când m-am trezit dimineața și am deschis X (Twitter), am văzut informația că a fost observat un flash pe suprafața lui Jupiter. În acea noapte, când am verificat înregistrarea video din timpul corespunzător, am văzut un flash”, a declarat pentru Space.com utilizatorul din spatele jurnalului planetar MASA.

きのうのTLで知った木星の閃光、撮影したデータを確認してみたら写っていました。

…声が出ました(^^;

日本時間2023年8月29日1:45、世界時28日16:45です。 — MASA Planetary Log (@MASA_06R)

Și nu puțini au fost cei care au reușit să vadă fenomenul astronomic. Potrivit , fiind cea mai mare planetă din sistemul nostru solar, Jupiter este adesea lovită de comete și asteroizi din cauza atracției sale gravitaționale puternice.

ADVERTISEMENT

Acest lucru este accentuat doar de apropierea uriașei planete de centura de asteroizi. Ultimul impact înregistrat asupra lui Jupiter a avut loc în septembrie 2021. În acel incident, obiectul părea să aibă o dimensiune similară cu cea de acum.