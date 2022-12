FIFA şi “împăratul-rege-ţar” Infantino au pus fotbalul în lanţuri! Milioane, miliarde, dar până când?!

Fotbalul a fost sportul suporterilor, dar FIFA l-a pus în lanţuri şi vrea să-l stoarcă până la ultimul cent. Nimic nu mai contează pentru Gianni Infantino şi ceilalţi şefi ai Federaţiei Internaţionale. Deviza a devenit: “totul pentru bani, nimic pentru jucători”. Ultima găselniţă, un Campionat Mondial al cluburilor.

Fotbaliştii nu mai contează pentru FIFA

Pe final de Campionat Mondial, în Qatar, . Vom avea un Campionat Mondial al cluburilor, în 2025, cu 32 de echipe la start şi cu un format identic cu cel al turneului final dedicat naţionalelor. Alte detalii nu au fost oferite. Dacă modelul CM va fi cel folosit, peste trei ani vom avea 64 de meciuri şi o lună de fotbal. Nu sună rău, dar cât de necesară este această competiţie?

Pentru fotbaliştii implicaţi, CM al cluburilor nu va fi altceva decât o corvoadă. Vine la un an după EURO 2024 şi cu un an înainte de Mondialul din 2026. Sunt trei veri consecutive cu meciuri şi cu o pauză mai mică. Ok, să nu plângem superstarurile, care au zeci de milioane de euro în conturi, dar, până la urmă, sunt şi ei oameni. În goana după bani, FIFA, UEFA sau orice alt for au înfiinţat peste noapte competiţii, iar actorii principali nu au fost niciodată chestionaţi.

Pentru toate forurile care conduc fotbalul, jucătorii sunt văzuţi doar ca nişte sclavi, însă revolta e aproape. Acum un an, după un meci din Liga Naţiunilor, Courtois avertiza UEFA şi FIFA: “Nu le pasă de jucători, le pasă doar de buzunarele lor”. Uzura zecilor de meciuri începe să se vadă. Accidentările se adună pe bandă rulantă, dar cui îi pasă? Domnii la costum, din loje, nu dau doi bani pe asta. Pe ei îi interesează doar sumele din contracte, iar acestea să fie de ordinul zecilor sau sutelor de milioane de dolari.

Lăcomia lui Infantino a adus şi pierderi

Până în 2023, EA Sports, cunoscutul producător de jocuri video, şi FIFA aveau un contract prin care gamerii se bucurau de jocurile care poartă numele forului internaţional. Fără să facă nimic, FIFA lua 150.000.000 de dolari. Lacom, . A cerut 300.000.000 de dolari pentru următorul contract, chiar dacă forul pe care îl conduce nu face nimic pentru acest joc. EA Sports i-a închis uşa în nas lui Gianni Infantino, care a pierdut extrem de uşor 150.000.000 de dolari.

Infantino, rege până în 2031?!

Nu e prima oară când FIFA vine cu o idee absurdă, dar care doar să-i aducă bani. Acum un an, Gianni Infantino anunţa că vrea un Campionat Mondial organizat din doi în doi ani. Credeţi că o făcea doar de dragul de competiţiei? În niciun caz. Din nou, la mijloc era vorba de bani. Sume grele, la care preşedintele FIFA visa cu ochii deschişi.

În afara anilor în care se dispută Campionatul Mondial, FIFA nu realizează cine ştie ce venituri. Aşa, cu ediţii din doi în doi ani, Gianni Infantino ar fi adus bani grei în conturi, dar UEFA şi CONMEBOL s-au opus. Credeţi că cele două confederaţii din Europa şi America de Sud au făcut-o ca să-şi apere competiţiile? Nu!!! Tot banii au fost la mijloc, iar europenii şi sud-americanii pierdeau sume grele pentru EURO şi Copa America. Pentru că fotbalul a ajuns să fie o vacă de muls, iar fiecare cent contează.

Pentru bani, FIFA a dus Mondialul în Qatar, a creat CM al cluburilor cu 32 de echipe şi a dus alegerile pentru postul de preşedinte în Rwanda, unde Gianni Infantino va câştiga un nou mandat, fără a avea un contracandidat. Ba mai mult, în Qatar a mai primit o veste bună. Consiliul FIFA i-a deschis drumul spre o domnie până în 2031, după ce perioada de trei ani, între 2016 şi 2019, nu a fost luată în considerare drept un prim mandat.

În 2027, “Ţarul”, “Regele” şi “Împaratul” Infantino va putea să candidaze din nou, cel mai probabil singur pe buletinul de vot. Cine ştie ce ne rezervă viitorul. Campionat Mondial în fiecare an, cu 128 de echipe, sau vreun turneu trimis să se dispute în Coreea de Nord. Banii nu au miros şi, laitmotiv, fiecare cent contează pentru Gianni Infantino.