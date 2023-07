FIFA vrea să revoluționeze regula ofsaidului. Propunerea lui Arsene Wenger va fi testată în campionatele Europei

După ce a implementat un sistem automatizat de semnalizare a ofsaidului la Cupa Mondială din Qatar, mai marii fotbalului vor să facă noi schimbări, fiind nemulțumiți de .

Regula ofsaidului ar putea fi schimbată de FIFA

Foarte multe goluri au fost anulate pe motiv de ofsaid pentru că tehnologia a stabilit că jucătorul aflat în atac avea un deget sau un umăr în fața ultimului apărător, deși corpul său se afla în poziție regulamentară, iar FIFA vrea să scape de toate aceste probleme.

În acest sens, fostul mare antrenor al lui Arsenal, Arsene Wenger, care acum face parte din Departamentului de Dezvoltare a Fotbalului de la FIFA, a propus să se ridice fanionul doar atunci când jucătorul aflat în atac se află cu întregul corp înaintea ultimului adversar.

Noua regulă va fi implementată provizoriu pentru teste timp de un an în campionatele Under 19 și Under 21 din Suedia (masculin și feminin) și la unele partide din Olanda și Italia.

Infantino și-a dat girul pentru testarea noii reguli

Președintele FIFA, Gianni Infantino, s-a arătat încântat de propunerea făcută de Arsene Wenger și a anunțat că dacă se va obține un feedback pozitiv e foarte posibil ca în următorii ani legea să se uniformizeze.

”Când vine vorba de ofsaid, având în vedere viteza de joc, se ajunge uneori să existe incertitudini majore și frustrări. Avem VAR, dar acesta creează uneori nemulțumiri când vine vorba de faze la limită.

Arsene Wenger ne-a prezentat un plan de schimbare a legii ofsaidului, în care să se dea mai mult credit atacului. Vom testa noua regulă și dacă totul va ieși bine, în viitor poate fi aplicată în toate competițiile”, a declarat Infantino.

Probleme uriașe și în România

Și fotbalul din România s-a lovit de numeroase probleme privind ofsaidului și au existat greșeli majore în ciuda faptului că s-au tras liniile la VAR. Din această cauză au existat foarete multe scandaluri.

Cea mai vehementă în această privință a fost CFR Cluj, care . În ultima dintre ele, Andrei Ivan a înscris pentru Universitatea Craiova un gol controversat, dar pe care VAR-ul la validat spre disperarea ardelenilor.

Și . În prelungirile meciului, Billel Omrani a trimis mingea în poarta lui Scuffet, dar Radu Ghinguleac l-a semnalizat pe francez pentru ofsaid. Faza a fost consultată în camera VAR, care a dat dreptate asistentului, dar liniile trase nu au părut a fi cele corecte.