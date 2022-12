Fiica Andreei Marin, decizie importantă în legătură cu viitorul. De ce este afectată vedeta: “Am nopți când mă gândesc cu lacrimi în ochi”

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. a luat o decizie importantă, iar vedeta de televiziune este foarte afectată. Violeta se gândește deja la viitorul ei în ceea ce privește educația.

Violeta, fiica Andreei Marin, decizie importantă. Unde vrea să studieze

“Zâna Surprizelor” a devenit mamă în 2007, atunci când a venit pe lume fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr., Violeta, de care fosta prezentatoare este foarte apropiată.

iar Andreea Marin o susține pe fiica ei în tot ceea ce face.

De curând, , dar a început deja să-și facă planuri pentru viitor. Adolescenta știe deja în ce domeniu vrea să se specializeze. Aceasta își dorește să urmeze o carieră în avocatură.

Însă fiica Andreei Marin ar vrea să urmeze studiile superioare în străinătate și nu la noi în țară. Violeta ia în calcul să plece departe, chiar peste Ocean.

Invitată la Vorbește lumea, Andreea Marin a vorbit despre planurile de viitor ale fiicei sale.

“Violeta este acum cu mintea departe, trece și de Moș Crăciun și de renii lui. Se gândește deja către facultate. Deși mai sunt doi ani, dar știi cum zboară? Dacă au zburat cei 15 și e înaltă cât mine.

Își dorește foarte mult să studieze Dreptul la momentul acesta. Vom vedea. Undeva peste Ocean, așa visează. Eu o susțin. Ca mamă o susțin. Mi s-ar părea chiar frumos să reușească.

Acum încerc să îi și spun că în doi ani se pot schimba lucrurile și că mai poți să îți schimbi părerea și te poate acapara un alt vis, o altă pasiune. Ea e foarte hotărâtă, dar eu știu cum e.

Am pornit pe drumul informaticii. Am început facultatea și am și terminat-o și până la urmă am ajuns să fiu un comunicator.”, a declarat Andreea Marin la Pro TV, notează .

Ce spune Andreea Marin despre planurile Violetei

Fosta prezentatoare a recunoscut că este afectată de decizia fiicei sale. Cu toate acestea, oricât de dureros ar fi ca Violeta să studieze departe de casă, vedeta de televiziune o susține necondiționat, mai ales că educația ei este pe primul loc.

Atunci când se gândește că fiica ei ar putea pleca atât de departe, vedeta izbucnește în lacrimi, știind că nu-i va mai fi aproape fizic.

“Nu e ușor să știu asta. Și sincer, am nopți când mă gândesc cu lacrimi în ochi la povestea asta. Nu e deloc simplu să știi că pleacă de acasă copilul tău.

Și dacă pleacă de aici până la Roman, de unde sunt eu, dar să știi că îți e mai greu de ajuns și nu îți e la îndemână să-l îmbrățișezi.”, a mai spus ea în cadrul aceleiași emisiuni.