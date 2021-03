Fiica lui Gheorghe Moroșan, în lacrimi pentru că nu-și poate vedea tatăl. Ce ar face pentru a vorbi cu el

Fiica lui Gheorghe Moroșan trăiește zile cumplite după gestul extrem comis de tatăl său în urmă cu o săptămână. În lacrimi pentru că nu-și poate vedea părintele, aceasta spune că ar face orice pentru a vorbi cu el în această perioadă extrem de dificilă.

Dată fiind starea criminalului din Onești, dar și procedurile juridice extrem de complicate din această perioadă, membrii familiei nu sunt lăsați să-l viziteze pe acesta în unitatea medicală în care se recuperează.

Extrem de afectată de interdicție, una dintre fiicele lui Moroșan a mărturisit, plângând, la Antena 3, că ar acceptă să poarte tehnică de înregistrare numai că să poată să își vadă tatăl.

Fiica lui Gheorghe Moroșan, disperată să-și vadă tatăl. E dispusă să poarte tehnică de ascultare

Fata criminalului de la Onești face orice în aceste zile pentru a-și vedea tatăl, internat în spital după ce a fost împușcat în ziua luării de ostatici, petrecută în urmă cu o săptămână.

Aceasta recunoaște că a sunat de nenumărate ori la unitatea medicală unde se află părintele său, însă nimeni nu o bagă în seamă.

”Nu mi se permite absolut deloc să iau legătură cu el. Am vorbit la spital, în momentul în care mă prezint și spun cine sunt, mi se închide telefonul. Și dacă încerc nenumărate telefoane mi se dă ocupat.

Domnul Procuror Neagu de la Parchetul Onești mi-a zis că ar trebui să părăsesc țara. De ce nu mă lasă să pot întra eu în contact cu el?”, se întreabă în mod constant tânăra, într-un interviu la postul de știri citat.

Fiica lui Gheorghe Moroșan este atât de disperată să vorbească cu tatăl său încât spune că ar face orice. Ea chiar ar accepta să poarte echipament de înregistrare numai să-l poată vedea.

”Da! Doar că să îmi văd tatăl. Da! Nu știu cum se poate proceda”, mai spune aceasta.

Fata lui Moroșan, acuzații grave la adresa Poliției

Fiica lui Gheorghe Moroșan, bărbatul din Onești care a luat ostatici și a ucis doi muncitori pe 1 martie, dezvăluie că a încercat să contacteze autoritățile în timp ce criza era în derulare, dar nu a fost luată în seamă.

”Am sunat la Bacău, am sunat la București. Am spus despre ce e vorba, am spus cine sunt și mi s-a închis telefonul. Am sunat la sediile de poliție. Așa am avut în cap. Am sunat chiar și la presă. ‘Nu avem mașină să ne deplasam în teren’ mi-au spus de la Bacau.

Am încercat să vorbesc cu el (n.r. tatăl ei). Mi-a spus în telefon: ‘Îmi doresc să îmi aducă acea hârtie!’ (referitoare la posesia apartamentului, n.r.)

Ce putere aveam eu, ca lumea să înțeleagă situația, să aducă acea hârtie, să salvăm acele vieți? ‘Dom’le aduc un avocat, un notar. Arătăm hârtia. Dacă nu există, se putea inventa. Dom’le, vă aducem niște bani. Bani falși!’

Chiar nu există în Poliția Română?”, a spus fiica lui Gheorghe Moroșan la postul de știri.