Filip Constantin, euforie după calificarea în sferturi la Europeanul de volei. Ce le promite fanilor români

România a luptat vineri, 8 septembrie, pentru un loc în sferturile de finală de la Campionatul European de volei masculin. După victoria în fața Croației, “tricolorii” au făcut o performanţă istorică pe care nu au mai reuşit-o din 1983, când la start erau 12 echipe.

Performanța istorică a echipei naționale de volei

Voleibaliștii au sărbătorit alături de fani calificarea în sferturile Campionatului European. România a reușit performanța istorică și a ajuns pentru prima dată după 38 de ani între primele 8 echipe ale continentului.

La Varna, după un meci maraton, de două ore și jumătate, România a învins cu scorul de 3-2 (25-17, 25-20, 17-25, 26-28, 15-12) formația Croației, care pornea ca favorită în acest meci. România a condus cu 2-0 la seturi, s-a trezit apoi egalată, dar precizia preluării și a atacurilor echipei noastre a făcut diferența.

Filip Constantin: “Nu avem nimic de pierdut”

După victoria incredibilă, Filip Constantin a vorbit despre bucuria și momentele trăite la intensitate maximă de România la Campionatul European de volei masculin. Component important al echipei naționale, Filip este fiul marelui Marian Constantin.

“Ne-am pregătit, știam că o să fie un meci dificil pentru noi, cum s-a și văzut de altfel. Am condus cu 2-0 și aproape că ne-au întors, 3-2. Dar noi am fost mai puternici și am reușit să facem totuși diferența.

Dedic familiei mele și în primul rând tatălui, meu, este și ziua lui, este Sfânta Maria, și familiei mele. Cred că e cea mai frumoasă victorie trăită de mine până acum. Momentan încă nu am reușit să procesez ceea ce am reușit în seara asta.

Sunt fericit, am muncit pentru asta toată vara. Ne jucăm șansa, până la urmă noi nu avem de pierdut și mergem înainte. Noi asta antrenăm și ne pregătim în situații dificile ca la meci să putem face față tuturor obstacolelor.”, a declarat Filip Constantin, după victoria istorică a României împotriva Croației.

Bucurie la superlativ după România – Croația 3-2

și susținerea față de băieți printr-un mesaj emoționant pe : “Greu, dar i-am dovedit! România e în sferturi!

VICTORIEEEEEEE! Și ce victorie! După două ore și jumătate de luptă, de urcușuri și coborâri, de reveniri, de mingi jucate cu inima, România este în sferturile de finală ale Campionatului European. Au trecut 38 de ani de când naționala României termina ultima oară între primele 8 echipe ale Europei la un turneu final.

Acum, alții sunt eroii. La Varna, România a învins Croația cu 3-2. Am condus cu 2-0 și am crezut că scpăpm fără emoții, că vom juca lejer în sferturi. Dar croații s-au trezit și au egalat. Ne-am ridicat încă o dat și în setul 5 nu le-am mai dat nicio șansă. Suntem valoroși, suntem buni, suntem români!

Felicitări băieților, antrenorului Sergiu Stancu, staff-ului tehnic. Cei care au contribuit la acest succes. Voleiul românesc trăiește, respiră. Au fost Turcia, Franța, Grecia, Croația. Cine urmează? Să sperăm că învingătoarea dintre Franța și Bulgaria!”

. Aflați la a patra victorie consecutivă la acest turneu final, după ce au trecut, pe rând, de Turcia, Grecia, Franța și Croația, românii vor juca luni, în sferturi, contra campioanei olimpice. Va fi o reeditare a partidei disputate în urmă cu o săptămână, în grupă, în fața aceluiași adversar, când tricolorii noștri s-au impus cu scorul de 3-1.