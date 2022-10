Top 10 filme și seriale de văzut pe Netflix în octombrie 2022. Surprize mari pentru abonați

Luna octombrie aduce noi pelicule pe Netflix. FANATIK vă prezintă un top al filmelor și serialelor care vor fi vizionate pe platformă, în această lună.

Ce poți viziona pe Netflix în luna octombrie. Top 10 filme și seriale

luptând în același timp cu alte programe, precum HBO Max, Disney +, Hulu sau Amazon Prime Video.

ADVERTISEMENT

-Inside Man 2022, un serial în care rolurile principale vor fi interpretate de David Tennant sau Stanley Tucci, potrivit

-A Clean Sweep, la fel, un serial care va fi difuzat începând de duminică, 2 octombrie. În acesta, foști jucători profesioniști de baseball coreeni se confruntă cu cele mai bune echipe de baseball din licee, pentru a se afla cine sunt mai buni,

ADVERTISEMENT

-Little Woman. vor fi difuzate sâmbătă și duminică. De fapt, în aceste zile va fi mereu transmis, totul fiind realizat după romanul cu același nume al Louisei May Alcott,

-The Great British Baking Show. Și acesta este tot un serial, care va fi transmis pe Netflix de vineri. Fanii platformei vor putea vedea cum un grup de 10 brutari se confruntă într-o competiție culinară, pregătindu-și cele mai bune preparate,

ADVERTISEMENT

-30 Minutes or Less, un film de comedie, lansat în anul 2011, care îi are ca personaje principale pe actorii Jesse Eisenberg, Danny McBride și Nick Swardson. Va putea fi vizionat de astăzi, 1 octombrie 2022,

-60 Days in, un alt serial, în care mai mulți voluntari, recrutați de un șerif, se infiltrează în închisori pentru a scoate la iveală corupția și criminalitatea din interior,

ADVERTISEMENT

-I Love You, Man, film de comedie lansat în 2009, în care actorii Paul Rudd și Jason Segel sunt protagoniștii. În peliculă, un logodnic își caută cel mai bun cavaler de onoare, pentru nunta cu viitoarea lui soție. La un moment dat se vede pus în situația în care trebuie să aleagă dintre partenera sa și cavalerul de onoare,

ADVERTISEMENT

-Un alt film interesant este Land of the Lost, lansat în 2009, în care Dr. Rick Marshall trebuie să navigheze într-o lume periculoasă. În rolurile principale vor fi Will Ferell și Danny McBride,

Netflix va difuza și desene animate în octombrie

-Netflix va difuza și desene animate, precum Barbie: It Take Two, sezonul 2, care va fi mai mult o comedie și deja a fost vizionată în UK, Australia sau Canada,

-Togo 2022. Pelicula este un film în care un bărbat are grijă de mașinile parcate pe teritoriul său și are grijă să nu intre sub influența drogurilor, după ce traficanții îi cer să le vândă pe străzi.