Filmul de pe Netflix care a înnebunit lumea. Cu peste 15 milioane de vizualizări, a fost pe primul loc în top și în România

Filmul de pe Netflix care a înnebunit lumea. Cu peste 15 milioane de , a fost pe primul loc în top și în România. A primit comentarii pozitive și critici bune de la specialiștii în domeniul cinematografiei.

Filmul de pe Netflix care a impresionat internauții. Are peste 15 milioane de vizualizări și ocupă prima poziție în clasamentul din țară

Pelicula de pe Netflix care a impresionat internauții. Are peste 15 milioane de vizualizări și ocupă prima poziție în clasamentul din țară, dar și în străinătate. E o comedie romantică lăudată de abonații platformei de streaming.

ADVERTISEMENT

Love at First Sight, în care joacă actorii Haley Lu Richardson și Ben Hardy, a apărut în anul 2023 și este regizat de Vanessa Caswill. Filmul este scris de Katie Lovejoy și se bazează pe romanul The Statistical Probability of Love at First Sight de Jennifer E. Smith, publicat în 2011.

Tradusă în limba română prin sintagma Dragoste la prima vedere, pelicula spune povestea a doi tineri care se întâlnesc în aeroport, după ce tânăra pierde avionul care trebuia să o ducă de la New York la Londra.

ADVERTISEMENT

Între cei doi se naște o conexiune surprinzătoare în noaptea lungă pe care o petrec împreună în aeroport. Imediat ce avionul aterizează la Heathrow se pierd unul de altul și nu se mai regăsesc în îmbulzeala de oameni.

Din distribuția filmului de pe Netflix mai fac parte actorii Jameela Jamil, Rob Delaney, Dexter Fletcher Și Sally Phillips. Producția care a ajuns pe locul 1 pe platforma de streaming ne reamintește că totul depinde de sincronizare.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, scenariul transmite că este foarte importantă alegerea momentului potrivit și că dragostea adevărată poate fi găsită în cele mai neașteptate locuri. Pe Twitter, spectatorii și-au împărtășit entuziasmul pentru , mulți susținând că Love at First Sight i-a făcut să plângă.

Dragoste la prima vedere, un film apreciat de abonații Netflix

Dragoste la prima vedere este un film apreciat de abonații platformei de streaming dovadă că a ocupat prima poziție în topul celor mai bune pelicule din ultima perioadă. În plus, a primit numeroase laude la internauți.

„Tocmai am terminat de vizionat un film pe Netflix numit Love At First Sight. A fost ciudat, construit în mod unic și frumos. M-a făcut să zâmbesc, să râd și mi-a adus o lacrimă în ochi”, a scris cineva pe Twitter, conform .

ADVERTISEMENT

„Te rog, du-te să vezi Love at First Sight pe Netflix, te rog, este super drăguț și am plâns atât de mult”, a declarat un alt spectator, mai arată sursa menționată anterior. Filmul de pe Netflix i-a făcut pe oameni să creadă în dragostea la prima vedere.