Filmul de pe Netflix la care râzi până nu mai poți. O să rămâi fără aer de la atâtea întâmplări amuzante

Dacă ai o zi mai proastă sau pur și simplu vrei să râzi, urmărește acest film amuzant de pe Netflix. A fost lansat în anul 2020 și conține o mulțime de scene comice care o să-ți ridice moralul și o să te lase fără aer.

The Wrong Missy, filmul amuzant de pe Netflix la care râzi de nu mai poți

Pentru atunci când vrei să te relaxezi cu o seară de Netflix și ai nevoie de un la care să te uiți, nu vei regreta dacă alegă să urmărești pelicula The Wrong Missy- Cealaltă Missy, lansată în anul 2020.

În The Wrong Missy, Tim Morris o întâlnește pe fata visurilor lui, iar relația evoluează destul de repede, comunicând prin intermediul mesajelor text. Fiind mai îndrăgostit ca niciodată, nu mai ia în calcul nicio măsură de precauție și o invită să-l însoțească la petrecerea organizată de firma sa, care avea loc într-un complex turistic, pe o insulă.

Situația din ia o turnură neașteptată în momentul în care ajunge la aeroport, unde își dă seama că în fața sa stă femeia cu care a avut cea mai groaznică întâlnire din viața sa. Astfel, realizează că în tot acest timp i-a trimis mesaje celeilalte Missy.

The Wrong Missy îi are în distribuție pe David Spade, pe care publicul îl știe din Tommy Boy, Grown-Ups, Lauren Lapkus, starul din Orange is the New Black, Geoff Pierson, din Dexter și Sarah Chalke, cunoscută pentru rolul din How I Met Your Mother.

În The Wrong Missy mai apar Molly Sims, care a jucat în The Benchwarmers, Nick Swardson, din Blades of Glory, Just Go with It, precum și Chris Witaske, Roman Reigns și Rob Schneider.

Filmul este regizat de Tyler Spindel, iar scenariul este scris de Kevin Barnett și Chris Pappas. Pelicula plină de faze comice este produsă de Kevin Grady, Allen Covert și Judit Maull. Iar Barry Bernardi, Edward H. Hamm Jr, Raymond Mansfield, Sean Mckittrick, Chris Pappas au fost producători executivi pentru pelicula The Wrong Missy.

Ce spune, Molly Sims, starul filmului de pe Netflix despre rolul său

Molly Sims este actrița care a interpretat rolul lui Missy cea corectă în The Wrong Missy. Atunci când producția a fost lansată, ea a oferit mai multe detalii despre rolul său. „A fost distractiv! Am avut o experiență foarte bună.

Spuneam înainte că eu cred că ai aceste momente și le-am avut – în mod special am avut un moment cu cineva într-un aeroport, unde am avut o legătură și mereu m-am întrebat ce s-ar fi întâmplat. Nu am mai văzut persoana respectivă.

Așa că atunci când am citit prima dată scenariul, când mi l-au oferit, am spus: ‘Într-adevăr, pot să văd că se întâmplă asta’. Adică, am fost la celălalt capăt al unui text greșit. Am trimis un text greșit”, a dezvăluit starul filmului The Wrong Missy pentru