Filmul românesc care rupe topul Netflix. Românii sunt înnebuniți după el, e pe primul loc și trebuie să-l vezi și tu

Pelicula românească care a ajuns pe primul loc pe Netflix este o comedie în care joacă multe vedete autohtone. A fost vizionată în număr foarte mare la numai câteva zile de la lansare. Merită vizionată prin prisma poveștii pe care o expune publicului.

Filmul care se bucură de un succes uriaș și care a rupt topul de pe platforma de streaming se numește Haita de acțiune. Din distribuția sa fac parte Antonia, Anca Dinicu, Iancu Sterp, Matei Dima, Elena Chiriac, Iulian Postelnicu și Viorel Păunescu.

Concret, producția spune povestea lui Denzel, un poliţist de rutieră, interpretat de Matei Dima. Tânărul este pasionat de filmele americane și visează să rezolve cât mai multe cazuri complexe și grele, doar că este luat peste picior de colegii din secție.

Polițistul este mult prea naiv să fie corupt şi nici nu-l duce mintea destul ca să fie comisar. La un moment dat ajunge să își bage nasul unde nu trebuie și așa Denzel și haita lui de acțiune ajung într-un mare impas.

Haita de acțiune, pe primul loc pe Netflix

Haita de acțiune este un film vizionat în număr mare pe Netflix, dovadă că a urcat rapid pe locul 1 în top. Producția merge pe urmele Teambuilding care s-a bucurat de încasări uriașe, în ciuda criticilor primite de la oameni.

Producătorul și actorii sunt foarte încântați de felul în care au decurs lucrurile. Antonia a avut mari emoții când a primit rolul pentru această peliculă. Cântăreața este încântată că publicul a primit cu mare entuziasm acest .

„Am avut cele mai mari emoții înainte, când mi s-a propus rolul, pentru că aveam temeri: dacă nu mă voi descurca, dacă mă voi face de râs, dacă îi voi dezamăgi (mai ales că personajul Oli a fost scris pentru mine, deci simțeam niște presiune).

Mă ajuta psihic gândul că Matei e parte din echipă și că mă susține (cu el mă știu de mulți ani, am mai avut proiecte împreună), apoi când am cunoscut întreaga echipă, am știut că totul va fi bine”, a spus Antonia despre Haita de acțiune, pentru .